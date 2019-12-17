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النصر السعودي يقترب من خدمات يوسف بلهنده نجم جالطه سراي التركي

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 02:29 م
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يوسف بلهنده نجم جالاطه سراي
يوسف بلهنده نجم جالاطه سراي
محمد الصو
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تسعى إدارة نادي النصر السعودي، للدخول في مفاوضات مع عدد من الأسماء القوية، بناءًا على تعليمات البرتغالي فيتوريا المدير الفني، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضحت بعض التقارير الصحفية الصادرة اليوم في تركيا، عن دخول بطل الدوري السعودي، في مفاوضات مع المغربي يوسف بلهنده نجم جالاطه سراي التركي، من أجل الحصول على توقيعه مع بداية العام الجديد.

ونشرت صحيفة "kralspor التركية" قائلة، إن المغربي يونس بلهنده لاعب جالطه سراي بات قريبًا من نادي النصر، بناء على توصية من أمرابط وحمد الله، زملائه في منتخب أسود الاطلس، لتدعيم الفريق مستقبلًا.

وأوضحت الصحيفة، أن النجم المغربي بات يعاني داخل صفوف الفريق التركي، بعد دخوله في اشتباكات وصدامات مع جماهير النادي، الأمر الذي قد يُعجل برحيله بالمرحلة المقبلة.

واختتمت الصحيفة، أن بلهنده تلقى عروضًا من أندية خليجية، وأوروبية، إلا أن النصر يعد أقوى المرشحين للظفر بالصفقة.

وأشارت تقارير صحفية سعودية، إلى أن البرتغالي فيتوريا المدير الفني للنصر، أجل تجديد تعاقده في قيادة الفريق، انتظارًا لتحقيق مطالبه التدعيمية للمنافسة على لقب دوري المحترفين السعودي.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، اقتنص صدارة جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على نظيره التعاون، بهدفين مقابل هدف، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من البطولة.

وشهدت الجولة الحادية عشر العديد من المواجهات المثيرة؛ والتي انتهت بفوز أبها على مضيفه الحزم، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم فوز الرائد أمام مضيفه الشباب، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، قبل أن يحقق فريق الوحدة فوزا ثمينا على ضيفه العدالة، بهدفين نظيفين، إلى جانب فوز الاتفاق على ضيفه الفتح، بهدف نظيف، ثم انتصار ضمك على نظيره الفيحاء بهدفين مقابل هدف، قبل أن تختتم الجولة بفوز الفيصلي على الاتحاد بهدفين مقابل هدف.

ويمتلك الهلال مواجهة مؤجلة أمام الأهلي، من الجولة الحادية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، وذلك لمشاركته في كأس العالم للأندية.

ويأتي ترتيب الدوري السعودي للمحترفين كالتالي:-
1- النصر برصيد 23 نقطة
2- الوحدة برصيد 21 نقطة
3- الهلال برصيد 20 نقطة
4- الأهلي برصيد 20 نقطة
5- الفيصلي برصيد 20 نقطة
6- التعاون برصيد 19 نقطة
7- أبها برصيد 17 نقاط
8- الرائد برصيد 17 نقاط
9- الشباب برصيد 15 نقاط
10- الحزم برصيد 14 نقاط
11- الاتفاق برصيد 13 نقاط
12- الفيحاء برصيد 13 نقاط
13- الاتحاد برصيد 12 نقاط
14- العدالة برصيد 8 نقاط
15- الفتح برصيد 7 نقاط
16- ضمك برصيد 4 نقاط
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