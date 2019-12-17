من سيدي بوزيد.. الطبوبي يطالب السياسيين بتعديل بوصلتهم

تحوّل نور الدين الطبوبي الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2019، إلى مقر الاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد، حيث أشرف على إحياء الذكرى التاسعة لثورة الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.





وقال الطبوبي كلمته، بأن الحزب الأول الفائز في الانتخابات (حركة النهضة) محمول عليه من الناحية الأخلاقية والسياسية، أن يترك يد رئيس الحكومة المكلف حبيب الجملي مطلوقة، حتى يتمكن من تشكيل حكومته في أقرب الآجال.





واعتبر الطبوبي أن المدّ الثوري للشباب التونسي، مازال متواصلا وعلى السياسيين تعديل بوصلتهم بهدف الاستجابة لمطالب الكرامة والتشغيل، متابعا "هذا الشعب متمسك بثورته التي صنعها وبأهدافها..".