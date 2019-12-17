تقرير: قانون المواطنة الجديد يضع الهند في حرب مع نفسها

أطلق قانون المواطنة الجديد المتعصب الذي يميز غير المسلمين على المهاجرين المسلمين - إلى جانب اقتراح الحكومة بإنشاء سجل وطني للمواطنين (NRC) - مجموعة من القوات التي ربما لم تعد الحكومة تسيطر عليها كثيرًا.



وكان الدافع السياسي وراء القانون واضحًا هو تسوية ملايين الهندوس الذين أتوا أصلًا إلى الهند قادمين من بنجلاديش، تاركين اللاجئين المسلمين فقط "لإثبات" هنودهم.



وفي عام 2021، هناك انتخابات في ولاية البنغال الغربية الشرقية - موطن عدد كبير من المهاجرين البنجلاديشيين - وهذا الاستقطاب يمكن أن يحقق فائدة انتخابية مباشرة لحزب بهاراتيا جاناتا (BJP) هناك.



ولكن مع خروج"المواطنة" من القمقم، ربما تنظر البلاد في مرحلة جديدة مضطربة وخطيرة من الصراع المدني والاضطرابات الاجتماعية.



وكان على رئيس الوزراء ناريندرا مودي استخدام تفويض انتخابي قوي بشكل لا يصدق لإصلاح اقتصاد البلاد المنهار. ويتوقع الخبراء حدوث "تباطؤ كبير".



وبدلًا من ذلك، أثارت تجربة الحكومة الخطيرة الجديدة - وهي سجل السكان للتحقق من هوية الهندي المقرر تنفيذه - غضبًا عارمًا في مساحات شاسعة من البلاد.



واشتعل حرم جامعات الهند من دلهي في الشمال إلى جواهاتي في الشرق. وأدت الحركة الجماهيرية التي يقودها الشباب ضد مشاريع المواطنة المزدوجة في حزب بهاراتيا جاناتا إلى تحريض الطلاب على الشرطة، مما أدى إلى عواقب مميتة. وكان من بين الأربعة الذين قُتلوا على أيدي قوات الشرطة في ولاية آسام الشرقية صبيين مراهقين.



وفي البداية، بدا الأمر وكأن الاحتجاج الطلابي قد خرج عن نطاق السيطرة وانزلق في أيدي الحارقين. وتم إحراق الحافلات وإلقاء الحجارة على ضباط الشرطة، وكان لا بد من إغلاق محطات المترو.



ولا يزال اثنان من رجال الشرطة على الأقل في المستشفى في العناية المركزة بعد إصابات في الرأس. ومع ذلك، يصر الطلاب على أن الغرباء اخترقوا حركتهم لتصميم العنف.



وفي وقت لاحق، ظهرت أشرطة الفيديو الأكثر بشاعة تظهر تجاوزات الشرطة في الحرم الجامعي. واقتحم رجال الشرطة أراضي الجامعة دون موافقة الإدارة وأطلقوا قذائف الغاز المسيل للدموع، مما أجبر الطلاب على التستر داخل مكتبة الكلية. وأنكرت الشرطة إطلاق الرصاص الحي، لكن شهود العيان الذين قابلتهم يقولون إن طالبين على الأقل قد أصيبا بجروح ناجمة عن الرصاص. هناك تقارير عن ثالث وكان أحد المارة الذي يعالج من جروح بالرصاص.



ولقد اكتشفت حكومة مودي أنه على الرغم من قدرتها على ترويض وسائل الإعلام، واختيار الأعمال التجارية الكبرى وتخويف المشاهير والرياضيين في الهند لتقديم الخضوع، إلا أنها لا تستطيع السيطرة على المثالية أو غضب الشباب في البلاد. وبعد حملة القمع التي قامت بها الشرطة في جاميا، انضمت الجامعات في جميع أنحاء الهند إلى الاحتجاجات تضامنًا.



ويبدو أن الحكومة أدركت متأخرة أن الوضع قد يخرج عن السيطرة. حيث ذهب رئيس الوزراء على وسائل التواصل الاجتماعي للمطالبة بالهدوء. وسعت سلسلة من التغريدات التي كتبها مودي إلى طمأنة المواطنين الهنود بأنهم لن يتعرضوا للأذى بموجب قانون الجنسية الجديد.



ولكن قبل أيام قليلة، تحدث رئيس الوزراء في تجمع انتخاب، وأنحى باللائمة على المعارضة في تنظيم الاحتجاجات.





