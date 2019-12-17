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التشكيل الرسمي لـ "دكرنس" و"أبو قير" في القسم الثاني
الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 02:23 م
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هيثم حبيب
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تنطلق بعد قليل مباراة دكرنس مع أبو قير، بالجولة التاسعة للمجموعة الثالثة، من دوري القسم الثاني.
ويخوض دكرنس اللقاء بتشكيل ضم : محمد العربى ، عماد حلمى ، أحمد مخلوف ، محمد رجب ، بكر أحمد ، أمير حجازى ، حميده على ، محمد السادات ، عادل فكرى ، عمر فاروق ، صامويل أوسو
بدلاء دكرنس : عمر ساجد ، السيد كناشة ، محمد عبدالمنعم ، شمس محارب ، إبراهيم سليمان ، محمد حمودة ، إسلام رأفت
تشكيل أبوقير لمباراة اليوم :
السيد الصاوى ، ابراهيم رجب ، مرضى جوده ، كمال أبوالفتوخ ، على عزت ، محمد جمال الكارته ، اسلام حسين ، نادر فؤاد ، محمد علاء ، محمد عبدالله ، أسلم رمضان
بدلاء أبوقير : محمد طلعت ، محمود الملك ، أحمد حسنى ، فرانس ، أحمد شمامه ، كارفالا.
ويخوض دكرنس اللقاء بتشكيل ضم : محمد العربى ، عماد حلمى ، أحمد مخلوف ، محمد رجب ، بكر أحمد ، أمير حجازى ، حميده على ، محمد السادات ، عادل فكرى ، عمر فاروق ، صامويل أوسو
بدلاء دكرنس : عمر ساجد ، السيد كناشة ، محمد عبدالمنعم ، شمس محارب ، إبراهيم سليمان ، محمد حمودة ، إسلام رأفت
تشكيل أبوقير لمباراة اليوم :
السيد الصاوى ، ابراهيم رجب ، مرضى جوده ، كمال أبوالفتوخ ، على عزت ، محمد جمال الكارته ، اسلام حسين ، نادر فؤاد ، محمد علاء ، محمد عبدالله ، أسلم رمضان
بدلاء أبوقير : محمد طلعت ، محمود الملك ، أحمد حسنى ، فرانس ، أحمد شمامه ، كارفالا.
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