التشكيل الرسمي لـ "دكرنس" و"أبو قير" في القسم الثاني

تنطلق بعد قليل مباراة دكرنس مع أبو قير، بالجولة التاسعة للمجموعة الثالثة، من دوري القسم الثاني.



ويخوض دكرنس اللقاء بتشكيل ضم : محمد العربى ، عماد حلمى ، أحمد مخلوف ، محمد رجب ، بكر أحمد ، أمير حجازى ، حميده على ، محمد السادات ، عادل فكرى ، عمر فاروق ، صامويل أوسو



بدلاء دكرنس : عمر ساجد ، السيد كناشة ، محمد عبدالمنعم ، شمس محارب ، إبراهيم سليمان ، محمد حمودة ، إسلام رأفت



تشكيل أبوقير لمباراة اليوم :



السيد الصاوى ، ابراهيم رجب ، مرضى جوده ، كمال أبوالفتوخ ، على عزت ، محمد جمال الكارته ، اسلام حسين ، نادر فؤاد ، محمد علاء ، محمد عبدالله ، أسلم رمضان



بدلاء أبوقير : محمد طلعت ، محمود الملك ، أحمد حسنى ، فرانس ، أحمد شمامه ، كارفالا.