تشكيل ديربي المحلة في القسم الثاني



أعلن الجهاز الفني لغزل المحلة بقيادة خالد عيد والجهاز الفني لبلدية المحلة بقيادة رضا عبد العال التشكيل الأساسي للفريقين في المباراة التي ستقام بينهم بعد قليل على ملعب غزل المحلة في إطار مباريات الأسبوع التاسع من مسابقة القسم الثاني المجموعة الثالثة بحري.



وجاء تشكيل غزل المحلة كالآتي :

حراسة المرمي:محمد البشبيشي

خط الدفاع: محمد سامى، هاني عادل،جلال العقدة، محمد كماتشو

خط الوسط: بسام ماهر، اشرف السيد، محمد حمدان، هشام بلحة

خط الهجوم :خالد رسلان، خالد كساب.

إحتياطي الفريق: مصطفى عبد الستار، محمد فتح الله، باتريك ادو، عبده يحي،



بينما جاءت تشكيلة بلدية المحلة كالآتي :

حراسة المرمى :مؤمن جابر

خط الدفاع: محمد عبد الله حكا، بسام حسن، عبد الرؤوف ذكي، أونيه.

خط الوسط : السيد ابوامنه، كريم بدير، محمود شهاب، محمود كشلط، علاء شعبان

خط الهجوم : بابا ديوب

إحتياطي الفريق : عصام سعد، باسم عيد، محمد ، أحمد معروف، أحمد وفائي، بابا ديوب، أحمد رفعت.



طاقم التحكيم

محمود عاشور حكم ساحة

رضا جبر مساعد أول

محمود عامر مساعد ثان

بهاء عطا حكم رابع

مراقبا للمسابقات

مراقبا للحكم.



الجدير بالذكر أن غزل المحلة يدخل اللقاء برصيد ١٤ نقطة في المركز الرابع بينما يدخل بلدية المحلة اللقاء برصيد ١٢ نقطة في المركز السادس.