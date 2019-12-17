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أبرز غيابات ريال مدريد وبرشلونة في "الكلاسيكو" وموعد المباراة

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 02:06 م
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ريال مدريد وبرشلونة
ريال مدريد وبرشلونة
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يستضيف برشلونة الإسباني، ريال مدريد، على ملعب الكامب نو، الأربعاء المقبل الموافق الـ18 من ديسمبر، في إطار مبارايات الجولة العاشرة، من الليجا الإسباني، على ملعب الكامب نو.

ترتيب ريال مدريد وبرشلونة بالدوري

ويدخل ريال مدريد وبرشلونة، مباراة "الكلاسيكو"، بـ35 نقطة، بعد مرور 16جولة، وتصدرالعملاق الكتالوني الترتيب، بفارق عدد الأهداف.

أهمية الكلاسيكو لبرشلونة وريال مدريد

وتأتي أهمية المباراة، والتي ستجمع فريق ريال مدريد، وبرشلونة الإسباني، يوم الأربعاء المقبل، في أن الفائز سيحتل صدارة ترتيب الدوري الإسباني "ليجا"، وسيكون الفوز دفعة قوية، وخطوة هامة نحو الحصول على اللقب، ولاسيماً الملكي، الذي يأمل في انتزاع هذه البطولة الغائبة عنه منذ سنوات.

مواجهة ريال مدرير قبل الكلاسيكو

ولم يستطع ريال مدريد، أو برشلونة تحقيق الفوز، في آخر لقاءاتهم، حيث تعادل البرسا مع ريال سوسيداد، ونجح فالنسيا من انتزاع نقطة ثمينة من الفريق الملكي.

غيابات ريال مدريد

الغيابات والتشكيل المتوقع لريال مدريدويغيب عن ريال مدريد، مجموعة من اللاعبين المميزين في صفوفه، على رأسهم، الكلاسيكو ضد برشلونة ، حيث سيغيب كلاً من ماركو أسينسيو ومارسيلو وإيدين هازارد ولوكاس فاسكيز وخاميس رودريجيز.

ميندي بديلا لمارسيلو في ريال مرديد

ويعود ميندي نجم ريال مدريد، من الإصابة، وسيشارك في مركز الظهير الأيسر بدلاً من مارسيلو، وسيشاركه في الدفاع راموس وفاران وكارباخال، وسيتواجد في الوسط الثلاثي كروس وكاسيميرو وفالفيردي، أما هازارد فسيعوض غيابه إيسكو، وسيشارك بنزيما كمهاجم وبيل كجناح أيمن.

غيابات برشلونة أمام ريال مدريد في الكلاسيكو المنتظر

ويغيب عن برشلونة، في مباراة الكلاسيكو، أمام ريال مدرديد،  يمكن هما ديمبيلي بداعي الإصابة وأرتور.


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