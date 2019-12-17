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عاجل.. كريستيانو رونالدو يحدد "فريق" اعتزاله

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 02:07 م
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رونالدو ووكيله
رونالدو ووكيله
عبدالقادر عرابي
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كشف البرتغالي خورخي مينديز وكيل أعمال نجم فريق يوفنتوس الإيطالي ومنتخب البرتغال كريستيانو رونالدو عن النادي الذي سيعتزل فيه أسطورة نادي ريال مدريد السابق.

وصرح مينديز لشبكة كالتشيو ميركاتو: " ربما يعتزل هنا في تورينو، مازال يرتبط بعقد مع الفريق".

وتابع: " رونالدو سعيد في يوفنتوس، فهو يعمل مع مدرب عظيم".

وحول فوز ميسي بالكرة الذهبية السادسة متخطياً رونالدو أضاف: " رونالدو كان يستحق التتويج في عام واحد على الأقل من آخر عامين، لقد خسر السباق لصالح ميسي لأنه لم يعد لاعباً في ريال مدريد بعد".

واستطرد: " يسطتيع رونالدو الفوز بها العام القادم، أنا واثق مما أقوله، ما يتواجد في عقلية رقم 7 الفوز بالألقاب الفردية والجماعية فقط".

وأتم: "حينما وصل لمدريد، أنهى سيطرة برشلونة، بدون شك رونالدو الأفضل".

ويحتل يوفنتوس صدارة الدوري الإيطالي بالمشاركة مع إنتر ميلان برصيد 39 نقطة، وسيواجه ليون الفرنسي في دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.
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