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القصة الكاملة لانهيار عقار بالشرقية (صور)

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 02:05 م
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بوابة الفجر
سمر السيد
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شهد مركز فاقوس بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، حادث انهيار عقار مكون من أرضي و3 طوابق والكائن في شارع الشيخ شحاته بجوار مسجد المجيدي. 

تلقت غرفة الأزمات والكوارث بديوان عام محافظة الشرقية إخطارًا من رئاسة مركز ومدينة فاقوس يفيد بوقوع حادث إنهيار عقار مكون من أرضي و3 طوابق والكائن في شارع الشيخ شحاته بجوار مسجد المجيدي بمنطقه نجيزه مركز فاقوس.

وانتقل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لموقع إنهيار العقار لإدارة الموقف على الطبيعة والوقوف على ملابسات الحادث، وتوجيه الجهات المعنية بإتخاذ الإجراءات اللازمة وجاري حصر الخسائر المادية والبشرية.

أصدر المحافظ تعليماته لمدير إدارة الدفاع المدني بالدفع بسيارات الحماية المدنية والتوجه لموقع إنهيار العقار لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإجلاء المتضررين ورفع الأنقاض.

كما وجه محافظ الشرقية مدير مديرية الصحة بالتنسيق مع مرفق الإسعاف بالدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث وإعلان حالة الطواريء بمستشفيات فاقوس والمستشفيات المجاورة، والتأكد من توافر أكياس الدم بها.
القصة الكاملة لانهيار عقار بالشرقية (صور)
القصة الكاملة لانهيار عقار بالشرقية (صور)
القصة الكاملة لانهيار عقار بالشرقية (صور)
القصة الكاملة لانهيار عقار بالشرقية (صور)
القصة الكاملة لانهيار عقار بالشرقية (صور)
القصة الكاملة لانهيار عقار بالشرقية (صور)
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