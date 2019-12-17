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«اونلاين» YALLAKORA: مشاهدة مباراة الهلال وفلامينجو بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW Hilal رابط مباشر الهلال KORA ONLINE

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 02:00 م
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مشاهدة مباراة الهلال
مشاهدة مباراة الهلال
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مباراة الهلال وفلامنغو تتابعونها في بث مباشر وحي عبر جميع وسائل النقل الحي لـbeIN التلفزيونية والانترنت.
مشاهدة مباراة الهلال السعودي وفلامنغو البرازيلي متوفرة لمشاهدي beIN SPORTS عبر الانترنت او المشاهدة التلفزيونية بنقل مباشر وحي فقط عبر قنواتنا.

ويمكنكم مشاهدة المباراة على قناة beIN SPORTS HD 1 بتمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، بتعليق الزميل عصام الشوالي

مباراة الهلال وفلامنغو تأتي ضمن نصف نهائي كأس أندية العالم قطر 2019.

مشاهدة مباراة الهلال وفلامنغو في كأس أندية العالم

ويسعى الهلال لبلوغ النهائي في مشاركته كأس العالم للأندية، وذات الأمر بالنسبة لفلامنغو الذي يلعب في البطولة للمرة الأولى.


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مباراة الهلال وفلامينجو لبط الهلال وفلامينجو

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