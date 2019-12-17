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وزارة الصحة تسلّم جهاز 'سكانار' لمستشفى الحبيب ثامر والمنجي سليم
الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 01:58 م
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مروى الجلاصي
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أعلنت وزارة الصحة أنها قامت بتسليم آلتي 'سكانار' من مجمل 10 آلات، وذلك لفائدة كل من المستشفى الجامعي الحبيب ثامر بتونس والمستشفى الجامعي المنجي سليم بالمرسى.
و أفادت الوازارة بأنه "طبقا لقرارات المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 28 مارس 2019 وتبعا لمخرجات الحوار التشاركي للصحة، بدأ اليوم تسليم آلتي (2) مفراس (Scanner) من مجمل 10 آلات وذلك لفائدة كل من المستشفى الجامعي الحبيب ثامر بتونس والمستشفى الجامعي المنجي سليم بالمرسى".
وتجدر الإشارة، إلى أن تسليم باقي الآلات سيتم تباعا في الأيام القادمة، حسب تقدم أشغال المقرات المخصصة لتركيزها.
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