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شاهد.. صور جديدة من كواليس تصوير مسلسل "النهاية"

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 01:54 م
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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روج السينارست عمرو سمير عاطف، لمسلسله الجديد "النهاية"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

حيث نشر عمرو مجموعة صور جديدة من كواليس تصوير المسلسل، وظهر في الصور الفنان عمرو عبد الجليل، والفنان أحمد وفيق، وحظيت الصور على إعجاب عدد كبير من قبل محبيهم.

مسلسل "النهاية" يشهد عودة يوسف الشريف إلى الدراما بعد غياب عامين،والمسلسل بطولة يوسف الشريف،محمد لطفي،سهر الصايغ، عمرو عبد الجليل،أحمد وفيق،من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامى، والمسلسل من المقرر عرضه في رمضان 2020.

والجدير أنَّ آخر أعمال الفنان يوسف الشريف مسلسل "كفر دلهاب"، وكانت آخر أعمال يوسف الشريف التلفزيونية مسلسل "كفر دلهاب"، وهو بطولة يوسف الشريف، روجينا، سهر الصايغ، ومحمد رياض، رامز أمير، سامي مغاوري، تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج أحمد نادر جلال.
شاهد.. صور جديدة من كواليس تصوير مسلسل "النهاية"
شاهد.. صور جديدة من كواليس تصوير مسلسل "النهاية"
شاهد.. صور جديدة من كواليس تصوير مسلسل "النهاية"
شاهد.. صور جديدة من كواليس تصوير مسلسل "النهاية"
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