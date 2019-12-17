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نجم برشلونة يبتعد عن إنتر ميلان

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 01:46 م
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برشلونة
برشلونة
عبدالقادر عرابي
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يرتبط نجم الوسط التشيلي الدولي أرتورو فيدال بمغادرة برشلونة في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

ويعاني اللاعب بشدة من الدخول في حسابات المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي كأحد أفراد ثلاثي الوسط في برشلونة.

ويرتبط فيدال بشدة لنادي إنتر ميلان الإيطالي، الذي يسعى مدربه أنطونيو كونتي لإستعادة الشراكة مع فيدال منذ أن كانا سوياً في يوفنتوس.

فيدال يبتعد عن إنتر ميلان

أشارت تقارير صحفية إسبانية أن صفقة فيدال أصبحت في مهب الريح، وذلك في أعقاب خروج إنتر ميلان من دور المجموعات بعد الهزيمة من برشلونة بملعب سان سيرو.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية المقربة من النادي الكتالوني أن فيدال قل اهتمامه نسبياً بعرض إنتر ميلان، مع مغادرة الفريق لدوري أبطال أوروبا.

ولم تنفي الصحيفة رغبة فيدال في مغادرة برشلونة، بعد خروجه من حسابات فالفيردي مؤخراً.

ونقل التقرير غرابة موقف فيدال، حيث لن يشارك مع أي فريق في دوري أبطال أوروبا في حال إنتقاله لأحد الصاعدين لدور الـ 16.

وفسرت موندو أن فيدال ربما يرى إن نادي إنتر ميلان لن يستطع التأهل لدوري الأبطال خلال الموسم المقبل، وهو أمر ربما يكون غريباً أيضاً في ظل تصدر إنتر ميلان لترتيب الدوري الإيطالي حتى الآن.

ويواجه إنتر ميلان نادي لودجوريتس البلغاري في دور الـ 32 من بطولة الدوري الأوروبي، بينما يواجه برشلونة نادي نابولي في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.
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