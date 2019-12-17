دي يونج: لا يمكن ألا تتوتر أمام ميسي وريال مدريد

قال الهولندي فرانكي دي يونج متوسط ميدان برشلونة إنه متحمس لمواجهة الغد أمام ريال مدريد بكلاسيكو الأرض وذلك في المباراة التي ستقام على ملعب كامب نو والمؤجلة من الجولة العاشرة للدوري الإسباني "الليجا".



وأضاف دي يونج في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء :"أنا متحمس جدا للكلاسيكو، سيكون الأول لي، من بين كل مباريات الكلاسيكو التي تابعتها".



وتابع: "اللعب ضد ريال مدريد هو أمر مميز دائما، أسرتي سوف تكون حاضرة في كامب نو لمشاهدتي مساء الأربعاء، من المؤكد أنه ستكون هناك أجواء مذهلة في الملعب".



وواصل: "في الكلاسيكو يجتمع على أرض الملعب فريقان من افضل الفرق في العالم، سنحاول السيطرة على المباراة كما نفعل دائما، لا أعرف كيف يخططون هم لهذه المباراة.. لكننا سنفعل نفس الشيء كما ضد أي خصم آخر، إستحواذ، خلق الفرص الكثيرة، وجعل الجماهير تستمتع بالبارسا".



وأوضح :"الدوري هذا الموسم متقارب جدا، وأعتقد أن هذا أمر جيد، لأنه سيكون هناك مزيد من التوتر، والتنافس.. مع اياكس ضد ريال مدريد كانت مباراة خاصة بالنسبة لنا، كانت مباراة البرنابيو أفضل ما لعبناه، كانت مفاجأة لكل الناس الذين كانوا يشاهدون المباراة، 1-4 في ملعبهم، وإقصاءهم من البطولة، وتقديم كرة قدم جميلة، هي ذكريات جيدة للغاية في مواجهة ريال مدريد".



وأردف: "الفوز على أتليتيكو ودورتموند، تجعلنا ننمو كفريق واحد، لأنها مباريات معقدة دائما، تكسب الثقة عندما تفوز بها، وأكثر من ذلك إذا لعب الفريق بشكل جيد، أعتقد أنه لا يزال بإمكاننا اللعب بشكل أفضل، ولكن الفريق يتطور، ونلعب بشكل أفضل في كل مباراة".



وتابع :"اللعب في كامب نو يساعدنا كثيرا، والمنافسون يعرفون ذلك أيضا، هو أكبر ملعب في أوروبا، هذا الموسم خاصة، لدينا نتائج جيدة في كامب نو، ونأمل أن نستمر في الفوز بالمباريات هنا، ونحقق العديد من الأهداف، لكي تستمتع جماهيرنا".



وأشاد بزميله في الفريق ليونيل ميسي قائلا :"يعلم الجميع مدى أهمية ميسي بالنسبة لنا، لم يعد مفاجئا أن يسجل في إحدى المباريات ثلاثة أهداف، إنه أفضل بكثير من البقية، أي فريق يواجه ميسي يكون دائما أكثر توترا، وأنا سأكون كذلك إن لعبت ضده".



وأكمل :"سواريز يقدم موسما رائعا، ويحرز أهدافا رائعة، الموسم الماضي في الكلاسيكو سجل هاتريك، ونأمل أن يفعل ذلك مرة أخرى هذا الموسم.".



وأتم حديثه: "أعتقد أن مستوى كرة القدم في الدوري الإسباني أعلى منه في هولندا، هناك على سبيل المثال، تحاول معظم الفرق اللعب من الخلف، وهنا لا تجد كثيرا من هذا الأسلوب، أيضا في الليغا المنافسون أكثر صرامة، هذا شيء أفضل، لأن الجميع يريد الفوز.

