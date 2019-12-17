يلا شوت (قناة مفتوحة) مشاهدة مباراة أستون فيلا ليفربول بث مباشر KORA LIVE يلا شوت 7SRY رابط ماتش liverpool جول صلاح

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الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 01:42 م
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بوابة الفجر
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بث مباشر ليفربول واستون فيلا اليوم الثلاثاء 17-12-2019 مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا يستعد فريق أستون فيلا لاستقبال منافسه ليفربول في لقاء دور ربع النهائي لمسابقة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية «كابيتال وان»، والذي سيقام مساء الثلاثاء 17 ديسمبر 2019.

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم واستون فيلا وسيدخل فريق أستون فيلا بالقوة الضاربة له في محاولة منه لتحقيق نتيجة إيجابية أمام ليفربول الذي سيدفع بفريق الشباب، لانشغال الفريق الأول بخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2019 المقامة في قطر.

مشاهدة مواجهة ليفربول اليوم بدون توقف وكان ليفربول قد دفع بلاعبيه الشباب مع بعض اللاعبين الكبار في مباراة ثمن النهائي ضد آرسنال ونجحوا في الاختبار، وتأهلوا إلى الدور التالي.

مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا في المقابل، صعد أستون فيلا لربع النهائي عقب التغلب على وولفرهامبتون في الدور الماضي بهدفين لهدف في مباراة شهدت تألق أحمد المحمدي، والذي أحرز هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 57 من عمر اللقاء الذي كان قد أُقيم على ملعبه أيضًأ.

مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا | موعد مباراة أستون فيلا وليفربول في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
تنطلق مباراة أستون فيلا وليفربول في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، في تمام الـ 21:45 توقيت القاهرة، 22:45 توقيت مكة المكرمة، 19:45 توقيت جرينتش.

مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا | ملعب مباراة أستون فيلا وليفربول في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
تقام مباراة أستون فيلا وليفربول في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، على ملعب «فيلا بارك».

مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا| الدور الذي سيقام به مباراة أستون فيلا وليفربول في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

تلعب مباراة أستون فيلا وليفربول في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، لمصلحة دور ربع النهائي.

مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا القنوات الناقلة لـ مباراة أستون فيلا وليفربول في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
تنقل مباراة أستون فيلا وليفربول في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، عبر قنوات:

beIN Sports HD 2

Sky Sports 1 (uk) / 1HD

Sport TV 2

Diema Sport 2 HD

Digi Sport 1 HD Hungary

Digi Sport 2 HD Romania

beIN Sports HD 11 EN

beIN Sports 2 FR

Ziggo Sport Select HD

Eleven Sports 2 HD

Match! TV

Eleven Sports 1 Belgium

DAZN 1 HD
مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا الان | معلق مباراة أستون فيلا وليفربول في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
يقوم بالتعليق على مباراة أستون فيلا وليفربول في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، المعلق الرياضي «مضر اليوسف».

التشكيلة المتوقعة لـ مباراة أستون فيلا وليفربول في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
تشكيلة أستون فيلا المتوقعة

حراسة المرمى: أوريان نيلاند.

خط الدفاع: نيل تايلور- إيزري كونسا - كورتني هاوس - أحمد المحمدي.

خط الوسط: دوجلاس لويز - كونور هوريهان - هنري لانسبوري.

خط الهجوم: محمود تريزيجيه - كينان ديفيز - أنور الغازي.

تشكيلة ليفربول المتوقعة

حراسة المرمى: كيفين كيليهير.

خط الدفاع: آدم لويس - سيب فان دين بيرج - بيلي كوميتو - نيكو ويليامز.

خط الوسط: هيربي كين - بيدرو تشيرفيلا - إيليا ديكسون بونر - إسحاق كريستي ديفيز.

خط الهجوم: لويس لونجستاف - توماس هيل.
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