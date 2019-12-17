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يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة السد القطري والترجي بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة السد اليوم N

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 01:42 م
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مشاهدة مباراة السد القطري
مشاهدة مباراة السد القطري
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مشاهدة مباراة الترجي الرياضي والسد القطري بث مباشر yalla shoot يلا شوت لايف الان اون لاين لايف اليوم الثلاثاء 17-12-2019 في كأس العالم للأندية

 

يلتقي فريق الترجي الرياضي مع نظيره السد في مباراة تجمع بينهم اليوم في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة، على ملعب "استاد خليفة الدولي" في (الدوحة – قطر)، ضمن منافسات تحديد المركز الخامس والسادس في بطولة كأس العالم للأندية 2019/2020.

 

مشاهدة مباراة الترجي الرياضي والسد القطري بث مباشر

 

وتعتبر هذه المرة الثانية التي يجمع فيها مونديال الأندية الفريقين في البطولة، وقد تقابلا في عام 2011 وفاز السد على الأخر وكانت المباراة في الدور الثاني من البطولة، وعاند الحظ مرة أخري وجمع بين الفريقين في مباراة لم يكن أياً منهم يريد الوصول اليها وهي مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس في البطولة وتعتبر مباراة ترضية لكلاً منهم.


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