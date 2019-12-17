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وزير التنمية المحلية: أوتوبيسات الغاز الطبيعي خطوة للقضاء على ظاهرة الازدحام

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 01:44 م
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جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
إسماعيل منطاوي/ تصوير: أحمد علي
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أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، عن توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الانتاج الحربي وشركة فوتن الصينية لتصنيع الاتوبيس بالكامل بمصر.

وقال وزير التنمية المحلية، خلال إطلاق الدفعة الثانية من الأوتويسات الجديدة التي تعمل بالغاز الطبيعي، إن دفعة الأوتوبيسات الجديدة، تأتى فى اطار خطة المحافظة والحكومة فى دعم منظومة النقل العام، وتحديث أسطول الهيئة من أجل القضاء على ظاهرة الإزدحام مما، يساهم فى تخفيف الضغط المرورى بشوارع العاصمة وتوفير أفضل خدمة لراحة مواطنى القاهرة الكبرى وخاصة فئة محدودى الدخل بحيث يشعر بالمردود الايجابى لهذا التحديث خلال تنقله وممارسة انشطته اليومية.
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