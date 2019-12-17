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"الاستثمار": بيانات المركزي للإحصاء ساعدت في خفض رسوم تأسيس الشركات

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 01:36 م
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سحر نصر وزيرة الاستثمار
سحر نصر وزيرة الاستثمار
محمد عصام
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قالت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قام بدور كبير في مساعدة الوزارة في تجميع العديد من البيانات الاقتصادية التي كان لها دور في تحسين مناخ الاستثمار  وتحسين حياة الموطنين.


واوضحت "نصر" خلال تصريحات صحفية، أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ساعد الوزارة في إدخال تعديلات جديدة علي قانون الاستثمار لحل المعوقات التي تواجه الشركات بعد تأسيسها، بعدما أظهر مسح شامل  قام بإجرائة أن الشركات التي تم تأسيسها حديثا تواجه العديد من التحديات تعوق تسريع اعمالها و توسيع حجم استثمارتها.


وقالت "نصر"، نتيجة للمسح الذي قام به الجهاز ، فقد عدلنا حوافز الإستثمار في قانون الإستثمار ؛ لتشمل حوافز للشركات التي تم تأسيسها حديثا، والشركات التي تقوم بأدخال تكنولوجيا جديد.


وتابعت" نصر" الجهاز ساهم ايضا بالتعاون مع البنك الدولي في خفض قيمة الرسوم المفروضة على الشركات عند تأسيسها، بعد إجراء بحوث أثبت أن ارتفاع قيمة تلك الرسوم قد يعوق ضخ استثمارات جديدة.

جائت تصريحات الوزيرة في حضور خيري بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء الذي قام بتوقيع اتفاقية بقيمة 2.5 مليون جنيه مع البنك الدولي لدعم الاستراتجية الوطنية لتطوير العمل الاحصائي في مصر: لخلق بيانات تساعد الحكومة في تحقيق خطط التنمية.




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