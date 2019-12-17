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ماذا يحتاج برشلونة في الميركاتو الشتوي؟

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 01:37 م
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برشلونة
برشلونة
عبدالقادر عرابي
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تتطلع جماهير نادي برشلونة الإسباني للعديد من التدعيمات خلال شهر يناير المقبل، طمعاً في المنافسة القوية على الجبهات الثلاث كأس ملك إسبانيا والدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

ويتعرض مدرب الفريق إرنستو فالفيردي للعديد من الإنتقادات بسبب آداء الفريق المهتز هذا الموسم، إلا أن الفريق يحتاج العديد من التدعيمات في بعض المراكز.

صفقات برشلونة الصيفية

تعاقد برشلونة مع المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان من أتليتيكو مدريد والظهير الأيسر جونيور فيربو لاعب ريال بيتيس ولاعب الوسط فرانكي دي يونج قادماً من أياكس.

ما يحتاجه برشلونة في سوق الإنتقالات الشتوية

وأظهرت المباريات حاجة برشلونة للتدعيم في بعض المراكز، يبرزها لكم موقع الفجر الرياضي في التقرير التالي.

قلب الدفاع

مع تقدم بيكيه في السن والإصابات المتكررة للفرنسي صامويل أومتيتي، يحتاج البارسا لقلب دفاع جديد يقود الخط الخلفي للفريق بجوار الفرنسي كيليمون لونجليه.

أبرز الأسماء المرشحة: كاليدو كوليبالي لاعب نابولي - ميلان سكرينيار لاعب إنتر ميلان.

الظهير الأيمن

منذ رحيل داني ألفيش منذ سنوات، وتعاني تلك الجبهة معاناة كبيرة في برشلونة.

ولم يثبت نيلسون سيميدو أي جدارة بقيادة تلك الجبهة لبرشلونة، بل واعتمد فالفيردي على لاعب الوسط سيرخي روبيرتو في هذا المكان كثيراً، لذلك يبقى هذا المركز من أهم المراكز التي تحتاج للتدعيم في يناير.

أبرز المرشحين: هيكتور بيليرين لاعب أرسنال

وسط الملعب

يقترب أكثر من اسم للخروج من برشلونة في هذا المكان بالبيع أو الأعارة في يناير، وأبرزهم ريكي بويج وكارلوس ألينيا وأرتورو فيدال وإيفان راكيتيتش.

وبالتالي سيحتاج البارسا لإسم أو ربما إسمين لتدعيم خط وسط برشلونة في المستقبل.

أبرز الأسماء المرشحة: إيمري تشان لاعب يوفنتوس - رودريجو بينتانكور لاعب يوفنتوس - ريني لاعب فلامينجو البرازيلي - كالفين ستينجز لاعب ألكمار الهولندي.

قلب الهجوم

يحتاج برشلونة لمن يخلف المهاجم الأوروجواياني الكبير لويس سواريز في المستقبل مع تقدمه في العمر، والذي سيكون قائداً لهجوم يوفنتوس في المستقبل.

أبرز المرشحين: بيير إيمريك أوباميانج لاعب أرسنال - إيرلنج هالاند لاعب ريد بول سالزبورج - لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان.
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