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«رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة الترجي التونسي والسد القطري بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش السد beIN SPORT بونجاح

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 01:35 م
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مشاهدة مباراة الترجي والسد
مشاهدة مباراة الترجي والسد
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مشاهدة مباراة السد القطرى والترجي التونسى فى كاس العالم للاندية بث مباشر بدون تقطيع

السد ضد الترجي

 

يلتقي فريقى السد القطري مع الترجي التونسي في مواجهة عربية جديدة في النسخة الحالية من مسابقة كأس العالم للأندية المقامة فى قطر، في الرابعة والنصف مساء اليوم على ملعب "خليفة" الدولي في مباراة تحديد صاحب المركز الخامس.

 

وخسر السد القطري أمام مونتيري المكسيكي بنتيجة 2 – 3، بينما خسر الترجي أمام الهلال بهدف دون مقابل ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

 

مشاهدة مباراة السد القطرى والترجي التونسى فى كاس العالم للاندية بث مباشر بدون تقطيع

السد ضد الترجي

 

ويبحث ناديا السد والترجي عن تحقيق الفوز في مباراة اليوم لحفظ ماء الوجه، بعد خيبة الآمال التي أًصابت جماهير الفريقين التي كانت تمني نفسها بالذهاب بعيداً في البطولة.

 

ويسعى نادي الترجي التونسي لكسر حاجز النحس الذي يلازمه فى المواجهات العربية بتاريخ مشاركاته فى بطولة كأس العالم للأندية، بعدما خسر في نسخة 2011 التي أقيمت في اليابان أمام السد القطري في بداية مشواره بالبطولة 2-1، ليلعب أمام مونتيري المكسيكي ويخسر 3-2 ليحتل المركز السادس.

 

مشاهدة مباراة السد القطرى والترجي التونسى فى كاس العالم للاندية بث مباشر بدون تقطيع

السد ضد الترجي

 

وفي النسخة الماضية التي أقيمت في الإمارات، خسر الترجي أمام العين الإماراتي بثلاثية نظيفة في مباراة شهدت تألق حسين الشحات نجم الاهلي الحالي، وتسببت تلك الهزيمة في تبخر أحلام الترجي في الذهاب بعيداً بالبطولة، ليكتفي بإحتلال المركز الخامس، قبل أن يخسر أمام الهلال السعودي في المواجهة الثالثة.


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مواجهات عربية لبط

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