مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش ليفربول اليون بدون تقطيع مجانًا

مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا، بث مباشر ليفربول وأستون فيلا، اليوم ليفربول واستون فيلا بث مباشر , كاس الرابطة الانجليزية دور ربع النهائي مباراة ليفربول اليوم صلاح وتريزيجه مباشر , سنكون علي موعد مع افتتاحية مباريات دور ربع النهائي من كاس الرابطة الانجليزية للمحترفين ومباراة ليفربول امام استون فيلا في لقاء سيقام في ملعب فيلا بارك معقل استون فيلا الذي شهد الموقعة المثيرة بين الفريقين منذ شهرين تقريبا في الدوري حينما فاز ليفربول في اللحظات الاخيرة بهدفين مقابل هدف.





بث مباشر ليفربول مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر 17-12-2019 صلاح وتريزيجه

ليفربول قد نجح بكل صعوبة في تجاوز عقبة ارسنال بنتيجة 4-3 في دور ثمن النهائي في امتع لقاءات ومباريات ذلك الدور في المقابل نجح استون فيلا في تجاوز عقبة ولفرهامتون في الدور نفسه في مباراة ممتعة هي الاخري وسيلعب ليفربول اليوم بتشكيل بديل نظرا لاستعداد التشكيل الاساسي لمباراة الغد في كاس العالم للاندية.





مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا تُقام مساء اليوم مباراة بين فريقي ليفربول وأستون فيلا ربع نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية، في ملعب فيلا بارك.





مشاهدة مباراة ليفربول وسيشارك لاعبو ليفربول الشباب في تلك المباراة بدلًا من الفريق الأول نظرًا لتواجد الأساسيين في قطر حاليًا لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية.





أستون فيلا وليفربول بث مباشر ولن يتواجد يورجن كلوب في تلك المباراة، لوجوده في قطر، وسيحل محله مدرب فريق ليفربول للشباب تحت سن 23 عامًا نيل كريتشلي.





التشكيل المتوقع لـ ليفربول أمام أستون فيلا:





حرسة المرمى: كيليهر.





خط الدفاع: هوفر، مورجان بويز، فان دين بيرج، لعروسي.









خط الوسط: شيريفيلا، هيربي كين، كريستي ديفيز.





خط الهجوم: لونجستاف، إليوت، ستيوارت.





التشكيل المتوقع لـ أستون فيلا أمام ليفربول:





حراسة المرمى: نيلاند.





خط الدفاع: أحمد المحمدي، كونسا، هاوس، تايلور.





خط الوسط: لانسبوري، دوجلاس لويز، ماكجين.



