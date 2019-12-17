رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة السد القطري والترجي التونسي بث مباشر Sadd كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة السد NOW

يبحث ناديا السد والترجي عن تحقيق الفوز في مباراة اليوم لحفظ ماء الوجه، بعد خيبة الآمال التي أًصابت جماهير الفريقين التي كانت تمني نفسها بالذهاب بعيداً في البطولة.

ويسعى نادي الترجي التونسي لكسر حاجز النحس الذي يلازمه فى المواجهات العربية بتاريخ مشاركاته فى بطولة كأس العالم للأندية، بعدما خسر في نسخة 2011 التي أقيمت في اليابان أمام السد القطري في بداية مشواره بالبطولة 2-1، ليلعب أمام مونتيري المكسيكي ويخسر 3-2 ليحتل المركز السادس.

مشاهدة مباراة السد القطرى والترجي التونسى فى كاس العالم للاندية بث مباشر بدون تقطيع

السد ضد الترجي

وفي النسخة الماضية التي أقيمت في الإمارات، خسر الترجي أمام العين الإماراتي بثلاثية نظيفة في مباراة شهدت تألق حسين الشحات نجم الاهلي الحالي، وتسببت تلك الهزيمة في تبخر أحلام الترجي في الذهاب بعيداً بالبطولة، ليكتفي بإحتلال المركز الخامس، قبل أن يخسر أمام الهلال السعودي في المواجهة الثالثة.



