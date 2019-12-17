نسرين أمين تعلن عن انضمامها لفريق عمل "يوم 13"

كشفت الفنانة نسرين أمين عن مشاركتها في فيلم "يوم 13"، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" .



حيث نشرت نسرين صورة جديدة من كواليس تحضير الفيلم، وظهرت نسرين في الصورة وهي برفقة الفنان محمد شاهين، الفنان أحمد داوود، والفنانة دينا الشربيني، وعلقت على الصورة قائلة :"الحمد لله أول يوم تصوير فيلم يوم ١٣ مع المنتج و المخرج الكبير وائل عبد الله و أحلى أصدقاء، ربنا يكتب لنا النجاح إن شاء الله".



أبطال فيلم "يوم13"



والفيلم بطولة دينا الشربيني، أحمد داوود، جومانا مراد،محمد شاهين، أروى جودة​، نسرين أمين،و من تأليف وإخراج وائل عبدالله.



مشاركة نسرين أمين في رمضان 2019



يُشار أنَّ نسرين خاضت السباق الرمضاني الماضي بمسلسلي "زلزال"، "شقة فيصل"، وحققت من خلالهم نجاحًا كبيرًا.



والجدير بالذكر أنَّ مسلسل "زلزال" بطولةمحمد رمضان، ماجد المصري، حلا شيحة، مصطفي منصور، نسرين أمين، أحمد صيام، هنادي مهنى، يوسف عثمان، منى عبد الغني،من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر.



