Advertisements
Advertisements
Advertisements

اتفاق على تشكيل حكومة وحدة بجنوب السودان

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 01:33 م
Advertisements
رئيس جنوب السودان
رئيس جنوب السودان
Advertisements
نقلت وكالة رويترز، اليوم الثلاثاء، أن رئيس جنوب السودان، سلفا كير، توصل لاتفاق، مع زعيم المتمردين السابق، ريك مشار، على تشكيل حكومة وحدة تأخرت كثيرا.

وقال سلفا كير، إنه اجتمع مع مشار الذي يتزعم المعارضة حاليا، خلال الأيام الثلاثة الماضية في العاصمة جوبا لحل المشاكل العالقة التي حالت دون تشكيل حكومة ائتلافية قبل موعد نهائي في 21 نوفمبر.

وقد أرجأ الزعيمان، الشهر الماضي، تشكيل الحكومة لمدة 100 يوم بعد الموعد النهائي، وسط مخاوف دولية من احتمال تجدد الحرب بسبب النزاعات.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على مسؤولين كبيرين من جنوب السودان لعرقلتهما جهود المصالحة.

ويذكر أن فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على 5 مسؤولين من جنوب السودان، تقول إنهم مسؤولون عن مقتل 2 من نشطاء حقوق الإنسان عام 2017.

وقالت وزارة الخزانة، في بيان لها: "على الرغم من نفي حكومة جنوب السودان معرفتها بمكان وجودهما، ذكرت مصادر متعددة أن أفرادا من الأجهزة الأمنية بجنوب السودان خطفا دونج وأجري في كينيا".

وأدرجت وزارة الخزانة أسماء أبود ستيفن ثيونجكول ومالوال دال مورويل ومايكل كواجين وجون توب لام وأنجيلو كوت قرنق باعتبارهم مسؤولين عن الاختفاء والقتل المزعوم لمحامي حقوق الإنسان دونج صامويل لواك والمعارض السياسي أجري إدري في يناير 2017.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

مشار سليفا كير رئيس جنوب السودان حكومة جنوب السودان تشكيل حكومة وحدة

أخبار تهمك

مستشفى الأهلي.. 6 لاعبين مهددون بالغياب أمام الإسماعيلي

منذ أقل من ساعة

صدمة جديدة للأهلي في صفقة بليسينج إليكي (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يقترح على فايلر صفقة نارية

منذ حوالي 16 ساعة

"تشافي" يتوقع نتيجة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

ميسي يبريء زيدان ويؤكد: الكلاسيكو أسهل في ريال مدريد

منذ ساعة و 10 دقيقة

بعد هزيمة الزمالك.. عمرو أديب يوجه رسالة للأهلاوية (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة الهلال وفلامينجو بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش الهلال يوتيوب plus Alhilal

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. إصابة رمضان صبحي في تدريب الأهلي

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. الأهلي يطلب رسميا المهاجم الأجنبي

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر KORA live كورة جول رابط ماتش اليوم ليفربول liverpool

الآن

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد خسارة الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

حارس الطلائع: هدف مصطفى محمد غير صحيح

منذ حوالي 11 ساعة

أول تعليق من السيسي على تهديد إثيوبيا بحشد مليون مقاتل

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة كبرى.. صفقة إنجليزية تهدد طلب فايلر في الأهلي

منذ حوالي 23 ساعة

البابا تواضروس: البلد كانت بتتسرق في عهد مرسي

منذ ساعتين و 38 دقيقة

يلا شوت BEIN المفتوحة مشاهدة مباراة الترجي والسد بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الترجي بدون تقطيع جودة متعددة plus

الآن

موضوعات متعلقة

جنوب السودان.. مشار يستبعد تشكيل حكومة وحدة بـ12 مايو

عودة زعيم المتمردين بجنوب السودان إلى الوطن لإجراء محادثات سلام

جنوب السودان: تمديد موعد إعلان الحكومة الانتقالية 3 أشهر

أمريكا تعيد تقييم العلاقات مع جنوب السودان

عقوبات أمريكية على 5 مسؤولين من جنوب السودان

واشنطن تعلن فرض عقوبات على أي جهة تقوض مسار السلام جنوب السودان

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
12:33 م

صدمة جديدة للأهلي في صفقة بليسينج إليكي (فيديو)

بعد هزيمة الزمالك.. عمرو أديب يوجه رسالة للأهلاوية (فيديو)

06:22 ص

البابا تواضروس: البلد كانت بتتسرق في عهد مرسي

11:34 ص

يلا شوت BEIN المفتوحة مشاهدة مباراة الترجي والسد بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الترجي بدون تقطيع جودة متعددة plus

03:58 م

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد خسارة الزمالك

10:32 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status