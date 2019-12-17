اتفاق على تشكيل حكومة وحدة بجنوب السودان

نقلت وكالة رويترز، اليوم الثلاثاء، أن رئيس جنوب السودان، سلفا كير، توصل لاتفاق، مع زعيم المتمردين السابق، ريك مشار، على تشكيل حكومة وحدة تأخرت كثيرا.



وقال سلفا كير، إنه اجتمع مع مشار الذي يتزعم المعارضة حاليا، خلال الأيام الثلاثة الماضية في العاصمة جوبا لحل المشاكل العالقة التي حالت دون تشكيل حكومة ائتلافية قبل موعد نهائي في 21 نوفمبر.



وقد أرجأ الزعيمان، الشهر الماضي، تشكيل الحكومة لمدة 100 يوم بعد الموعد النهائي، وسط مخاوف دولية من احتمال تجدد الحرب بسبب النزاعات.



وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على مسؤولين كبيرين من جنوب السودان لعرقلتهما جهود المصالحة.



ويذكر أن فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على 5 مسؤولين من جنوب السودان، تقول إنهم مسؤولون عن مقتل 2 من نشطاء حقوق الإنسان عام 2017.



وقالت وزارة الخزانة، في بيان لها: "على الرغم من نفي حكومة جنوب السودان معرفتها بمكان وجودهما، ذكرت مصادر متعددة أن أفرادا من الأجهزة الأمنية بجنوب السودان خطفا دونج وأجري في كينيا".



وأدرجت وزارة الخزانة أسماء أبود ستيفن ثيونجكول ومالوال دال مورويل ومايكل كواجين وجون توب لام وأنجيلو كوت قرنق باعتبارهم مسؤولين عن الاختفاء والقتل المزعوم لمحامي حقوق الإنسان دونج صامويل لواك والمعارض السياسي أجري إدري في يناير 2017.





