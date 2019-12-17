الجيزة تشن أكبر حملة للقضاء على الخنازير





وأشار إلى أن اللجنة ستتخذ الإجراءات القانونية كافة، حيال ما يخالف ذلك أو أي مخالفات أخرى يتم ضبطها.

شنت محافظة الجيزة، حملات تفتيش مفاجئة، على منطقة الزرايب بالبراجيل بمركز ومدينة أوسيم، عقب تلقي المحافظة شكوى عدد من المواطنين، باكتشاف حالات تربية الخنازير بالمنطقة.اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قال إنه تم ضبط حالات إيواء وتربية للخنازير، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للقائمين على ذلك، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية كافة، للحفاظ على سلامة البيئة وصحة وسلامة المواطنين بالمنطقة.محافظ الجيزة كان قد أصدر قرارًا بتشكيل لجنة لحصر كافة حظائر تربية الخنازير بمنطقة المعتمدية بمركز ومدينة كرداسة، وذلك حفاظًا على النظافة العامة والمظهر الحضاري للمحافظة.وتقوم اللجنة بالمرور الدوري على حظائر تربية الخنازير بالوحدة المحلية بالمعتمدية مرة على الأقل أسبوعيًا وتوعية وتحفيز أصحاب تلك الحظائر على النظافة المستمرة واللازمة، إضافة إلى متابعتهم وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالمحافظة.