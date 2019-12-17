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محمود كبيش: الاتفاق الليبي التركي ينبأ بخطر على مصر في المستقبل
الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 01:29 م
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هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة الحقوق سابقا، إن القوة أحد العناصر الهامة لحماية السلام والاستقرار، حيث أننا بالقوة نستطيع حماية مصالحنا الاقتصادية.
وأشار "كبيش"، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الثلاثاء، إلى أن الاتفاق بين تركيا وحكومة السراج في ليبيا هو اعتداء صارخ على القانون الدولي، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بكيفية استغلال المناطق الاقتصادية في البحار.
وأوضح أن هذا الاتفاق اعتداء على مصر وقبرص واليونان، وينبأ بخطر على مصر في المستقبل، مؤكدا أن مصر تدرك حسابات الدول الأخرى، وتتعامل معها بشكل متوازن، وسياسة حكيمة إلى أبعد مدى دون أن نتنازل عن مخططاتنا.
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