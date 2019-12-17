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مستشفى الأهلي.. 6 لاعبين مهددون بالغياب أمام الإسماعيلي

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 01:15 م
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تدريب الأهلي
تدريب الأهلي
مصطفى صابر
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واصل أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الغياب عن المران الجماعي للفريق الأحمر المقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة لليوم الثاني على التوالي بسبب الإصابة.

1- إصابة أحمد فتحي بكدمة في الركبة

واشتكى فتحي من الإصابة بكدمة في الركبة والتي تعرض لها خلال مباراة الأهلي الأخيرة أمام حرس الحدود ولم يشارك فتحي في مران الأهلي أمس الاثنين، واستمر غيابه اليوم عن التدريبات الجماعية وخاض فتحي تدريبات تأهيلية وأخرى داخل صالة الجيمانزيوم في إطار البرنامج الذي وضعه له خالد محمود طبيب الفريق الأحمر للتعافي من الإصابة.

2- رمضان صبحي يخضع للأشعة
ويجري رمضان صبحي لاعب فريق الأهلي أشعة اليوم على العضلة الخلفية بعد شكواه من آلام بها ولم يتمكن بسببها من استكمال التدريبات ويخضع اللاعب لفحص طبى غدا الأربعاء لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات.

3- عمرو السولية يغيب عن مران الأهلي 

تغيب عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.
وقال الجهاز الطبي للأهلي إن السولية غاب عن المران الجماعي؛ بسبب معاناته من نزلة برد شديدة منعته من المشاركة في تدريبات اليوم.

4-إصابة ياسر إبراهيم بشد في العضلة الضامة
وكشفت الأشعة التي خضع لها ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تعرضه لإصابة بشد في العضلة الضامة.

وحدد الدكتور خالد محمود طبيب الفريق برنامج علاجي وتأهيلي للاعب حتى يتعافى، ويعود من جديد للمشاركة في المران الجماعي ويخضهع ياسر لبرنامج علاجي وتأهيلي، بعد تعرضه لإصابة بشد في العضلة الضامة خلال مشاركته في مران الفريق.

5- رامي ربيعة يشتكي من الإجهاد
اشتكى رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من حالة إجهاد عام منعته من المشاركة في مران الفريق الجماعي صباح اليوم، الثلاثاء، بملعب التتش ، ويخضع رامي ربيعة لفحص طبي قبل تدريب الغد؛ للاطمئنان على حالته وتحديد موقفه من دخول قائمة مباراة الإسماعيلي.

6- علي معلول يجري البرنامج التأهيلي للعودة
وفي سياق أخر خضع علي معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لفحص طبي قبل انطلاق المران الجماعي للفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة  وحرص خالد محمود طبيب الفريق على الاطمئنان على حالة اللاعب الذي يؤدي برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابته بشد في العضلة الضامة.

ترتيب الأهلي في جدول الدوري المصري

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 18 نقطة حيث حصد الفريق الأحمر 6 انتصارات متتالية على سموحة والإنتاج الحربي وأسوان والجونة ووادي دجلة وحرس الحدود ويملك مباراتين مؤجلتين.
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