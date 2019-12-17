Advertisements
انهيار منزل 3 طوابق بالشرقية
الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 01:22 م
Advertisements
إسلام علي
Advertisements
انهار منزل من 3 طوابق بمدينة فاقوس، التابعة بمحافظة الشرقية، ظهر اليوم الثلاثاء.
وهرعت سيارات الإسعاف، ورجال الشرطة لمكان الواقعة.
وتلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ بإنهيار منزل مكون من 3 طوابق بمدينة فاقوس.
وتلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ بإنهيار منزل مكون من 3 طوابق بمدينة فاقوس.
وسنوافيكم بالتفاصيل تباعًا...
Advertisements