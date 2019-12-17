انهيار منزل 3 طوابق بالشرقية





وهرعت سيارات الإسعاف، ورجال الشرطة لمكان الواقعة.



وتلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ بإنهيار منزل مكون من 3 طوابق بمدينة فاقوس.

وسنوافيكم بالتفاصيل تباعًا...

انهار منزل من 3 طوابق بمدينة فاقوس، التابعة بمحافظة الشرقية، ظهر اليوم الثلاثاء.