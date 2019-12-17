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السلطات العراقية تعفي قائد شرطة كربلاء من منصبه

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 12:42 م
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المظاهرات العراقية
المظاهرات العراقية
وكالات
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قررت السلطات العراقية، اليوم الثلاثاء، إعفاء اللواء أحمد زويني قائد شرطة كربلاء من منصبه، وتعيين العميد صباح المسعودي قائداً لقيادة شرطة المحافظة جنوب بغداد.

 

وجاء القرار على "خلفية حوادث الاغتيالات التي طالت شخصيات وناشطين في المحافظة مؤخراً"، حسبما ذكرت مصادر عراقية.

 

وأعلنت السلطات العراقية، حظر للتجوال في المحافظة يشمل حركة السيارات والدراجات بكل أنواعها، حتى إشعار آخر، على خلفية قيام مجهولين بإحراق كرفانات وخيام عدد من المواكب الداعمة للمتظاهرين فجر اليوم في المحافظة.

 

وذكرت تقارير محلية أن الحظر يبدأ من الخامسة مساء وحتى الخامسة فجراً، بهدف السيطرة على الوضع الأمني والحفاظ على الأرواح والممتلكات.

 

وقام متظاهرون صباح اليوم بإغلاق عدد من المصالح الحكومية بالمحافظة.

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