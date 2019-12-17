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الإصابة تعاود رامي ربيعة وتهدد مشاركته ضد الإسماعيلي

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 01:09 م
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رامي ربيعة
رامي ربيعة
علي نبوي
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اشتكى رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من حالة إجهاد عام منعته من المشاركة في مران الفريق الجماعي صباح اليوم، الثلاثاء، بملعب التتش.

ويخضع رامي ربيعة لفحص طبي قبل تدريب الغد؛ للاطمئنان على حالته وتحديد موقفه من دخول قائمة مباراة الإسماعيلي.

ويؤدي الفريق تدريباته اليومية على ملعب التتش استعداداً لمباراة الإسماعيلي المقرر لها مساء الخميس المقبل في الجولة التاسعة لبطولة الدوري الممتاز .

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 18 نقطة حيث حصد الفريق الأحمر 6 انتصارات متتالية على سموحة والإنتاج الحربي وأسوان والجونة ووادي دجلة وحرس الحدود ويملك مباراتين مؤجلتين.
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رامي ربيعة الدوري المصري الاهلي والاسماعيلي الاهلي اخبار الاهلي

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