الإصابة تبعد ياسر إبراهيم عن مباراة الأهلي والإسماعيلي







كشفت الأشعة التي خضع لها ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن تعرضه لإصابة بشد في العضلة الضامة.وحدد الدكتور خالد محمود طبيب الفريق برنامجًا علاجيًا وتأهيليًا للاعب حتى يتعافى، ويعود من جديد للمشاركة في المران الجماعي.ويخضع ياسر لبرنامج علاجي وتأهيلي، بعد تعرضه لإصابة بشد في العضلة الضامة خلال مشاركته في مران الفريق قبل مواجهة حرس الحدود الأخيرة في بطولة الدوري العام التي أقيمت باستاد القاهرة يوم الأحد الماضي.ويؤدي مدافع الأهلي جلسة علاج طبيعي وجلسة في الجيم، على أن يتحدد موعد انتظامه في التدريبات بعد تحسن حالته وتعافيه بشكل نهائي.ويواصل الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها مساء الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة في بطولة الدوري المصري.