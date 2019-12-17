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ماذا طلب صابر الرباعي من شعب لبنان؟

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 01:07 م
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صابر الرباعي
صابر الرباعي
نور طلعت
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طلب أمير الطرب العربي الغناء الفنان صابر الرباعي، من الشعب اللبناني أن يحافظوا على وحدتهم وصفوفهم وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات"تويتر".

وكتب صابر: "يا شعب لبنان العظيم لكم مني رجاء ان تحافظوا على وحدة الصف وتدافعوا سلميا على مطالبكم المشروعة في العيش الكريم،و دحر الفاسدين والإسراع بتكوين حكومة همها لبنان وشعبها لاغير،ولا تتركوا ايا كان ان ينال منكم ويزرع الفتنة بينكم أو يجهض ثورتكم".

وأضاف "الرباعي": "انتم أقوى بوحدتكم من أجل لبنان، رجاء".

قي سياق آخر الفجر الفني أحيا الفنان التونسي صابر الرباعي، منذ أيام حفلًا غنائيًا ضخمًا وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض في منطقة البوليفارد، على مسرح الفنان الراحل أبو بكر سالم.

وتألق الرباعي خلال السهرة التي ضجت بعدد كبير من الجمهور، الذي تفاعل مع أغانيه بشكل لافت ورددوا كلماتها معه بصوت عال مستقبلين إياه بحفاوة كبيرة.

وعلى هامش الحفل، كان لبرنامج عرب وود لقاء قصير مع الرباعي، الذي عبر عن مدى سعادته بالتواجد في مثل هذا الحدث المميز الكبير، ومعه جمع ثقافي وفني شامل من كبار النجوم.
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