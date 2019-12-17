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زيدان يرفض التفريط في لاعبه المعار

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 12:59 م
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زيدان
زيدان
عبدالقادر عرابي
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب نادي ريال مدريد الإسباني، يرفض التفريط في نجمه المغربي الدولي أشرف حكيمي، المعار لنادي بوروسيا دورتموند الألماني.

وأشارت صحيفة سبورت الإسبانية، أن زيدان سيعيد اللاعب لريال مدريد مرة أخرى، عقب انتهاء إعارته مع نادي بوروسيا دورتموند.

وتحدث زيدان عن أشرف حكيمي، خلال أحد المقابلات الصحفية قائلاً: " أنا سعيد لما يقدمه حكيمي مع دورتموند، لقد أظهر مستوى رائع خلال فترة الإعارة، وظهر ذلك خلال مباريات دوري أبطال أوروبا".

وأضاف زيدان: " حكيمي مازال صغيراً في السن، حيث يبلغ من العمر 21 عاماً، بالتأكيد مستقبله سيكون هنا في سانتياجو بيرنابيو".

وتابع زيزو: " أشعر بالسعادة بسبب تسجيله للأهداف وقدرته على شغل أكثر من مكان، مازال الوقت مبكراً ويمكن أن يحدث أي شئ، لكننا لن نسعى لبيعه".

وتألق حكيمي في صفوف دورتموند هذا الموسم، مسجلاً 6 أهداف و 5 تمريرات حاسمة خلال 23 مباراة مع الفريق الالماني هذا الموسم في جيمع البطولات.

ويلعب حكيمي معاراً لدورتموند لمدة عامين، تنتهي بنهاية الموسم الحالي 2019/2020.

ويستطيع حكيمي شغل مركزي الظهير الأيمن والظهير الأيسر، بالإضافة لمركز الجناح، وهو ما يعزز من فرص عودته مرة أخرى لريال مدريد.

وسيواجه ريال مدريد نادي مانشستر سيتي في دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، بينما سيصطدم نادي بوروسيا دورتموند بالعملاق الفرنسي نادي باريس سان جيرمان.
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