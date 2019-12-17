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تكريم عمرو عابد عن "لما بنتولد" في افتتاح نادي سينما المرأة

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 01:00 م
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عمرو عابد
عمرو عابد
أحمد رمضان متولي
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كرم المركز القومي للسينما الفنان عمرو عابد في افتتاح نادي سينما المرأة تحت رعاية وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم وبرئاسة الدكتورة سعاد شوقي وتحت إدارة الناقدة السينمائية شاهدنة محمد علي، حيث تم عرض أحدث أفلامه "لما بنتولد" ضمن خطة نادي سينما المرأة لعرض أفلام تناقش وتعالج قضايا المرأة، وقامت الفنانة سميحة أيوب بتسليمه درع التكريم.

 

ويقوم عمرو عابد في فيلم "لما بنتولد" بدور "أمين" وهو مدرب جيم متزوج حديثاً ويعيش مع أسرته في نفس المنزل وحلمه أن يستطيع توفير سكن مستقل له ولزوجته ولكنه خلال رحلته يأخد طرق غير مشروعه لتحقيق ذلك".

 

وينتظر عمرو عابد عرض فيلمه دماغ شيطان في شهر يناير، كما يستعد لتحضير فيلم أوقات فراغ 2.

 

بدأ عمرو عابد مشواره السينمائي بمجموعة ناجحة من أفلام البطولة المشتركة التي كانت تعبر عن الشباب وصراعاتهم ومخاوفهم في هذه الفترة، ظهر على شاشة السينما لأول مرة عام 2006 في فيلم أوقات فراغ، وبعدها بعام شارك في بطولة فيلم الماجيك، وفي 2011 قدم فيلم إي.يو.سي ليقدم في انطلاقته نماذج مجتمعية شبابية، ويكشف تفاصيل حياتهم عبر السينما.

 

ثم كان له انطلاقته القوية في عدد من الأعمال السينمائية منها فيلم عائلة ميكي وفرش وغطا وليل خارجي وفي الدراما جاءت مشاركته في مسلسل البلطجي وسبق الإصرار والكابوس واسم مؤقت كما تعاون مع النجم القدير يحيى الفخراني في مسلسل دهشة المقتبس عن رواية الملك لير لوليم شكسبير.

تكريم عمرو عابد عن "لما بنتولد" في افتتاح نادي سينما المرأة
تكريم عمرو عابد عن "لما بنتولد" في افتتاح نادي سينما المرأة
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