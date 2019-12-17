فنانة شابة تشارك سلكان خان في فيلم "Dabangg 3"



في فيلم Dabangg 3، سيظهر سلمان خان وهو يتنافس مع ملك الرومانسية شاه روخ خان على حب سايي مانجريكار.



نشر الفنان الهندي سلمان خان، في يوم الإثنين على حسابه الخاص عبر موقع تويتر، مقطع فيديو من الفيلم الذي شوهد فيه يحاول وهو سعيد جذب سايي، في مشهد يشبه مشهد لـ شاه روخ خان مع كاجول في فيلم Dilwale Dulhania Le Jayenge.



في الفيديو، شوهد سلمان خان وهو يتحدث إلى سايي، ولاحظ ملصقًا لفيلم Dilwale Dulhania Le Jayengeفي غرفتها، عند مشاركة الفيديو، كتب سلمان: "ملك الرومانسية شاه روخ خان، أم نحن؟ ليس من السهل فهم قلب السعادة، فقط 4 أيام على عرض Dabangg3".



كما هو واضح من الفيديو، Dabangg 3 تلعب سايي دور كوشي، وهي من محبي شاه روخ خان، وشاه روخ خان هو بلا شك ملك الرومانسية، كل عاشق في الصناعة يعبد الممثل ويطمح أن يصبح مثله، حتى في العديد من الأفلام، يُظهر البطل الرئيسي أنه من محبي شاه روخ خان، في الإصدار الأخير من فيلم أيوشمان كورانا Bala، يلعب الممثل دور معجب كبير بالملك شاه روخ خان، ويُرى وهو يقلده.



عند عودته إلى Dabangg 3، سيظهر سلمان خان وهو يعيد تمثيل دور المفتش تشولبول باندي في الفيلم، وستقوم سوناكشي سينها بلعب دور زوجته كما في الأجزاء السابقة، بينما سنشاهد سايي مانجريكار كحب تشولبول الأول.



فيلم Dabangg 3 من إخراج برابهو ديفا، يستقطب الفيلم المشاهدين ويعرض قصة تشولبول باندي قبل أن ينضم إلى قوة الشرطة، وبصرف النظر عن سلمان وسوناكشي وسايي، يقوم أيضًا ببطولة الفيلم كيشا سوديب في دور الخصم.



من المقرر أن يُطرح Dabangg 3 في 20 ديسمبر.



