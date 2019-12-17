«يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة الهلال وفلامنجو بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط فلامنجو بث حي الهلال BEIN SPORT

بث حي مباراة الهلال مشاهدة مواجهة الزعيم الهلال السعودي بث مباشر بدون توقف ولجميع السرعات، نجح فريق الهلال السعودي في الاختبار الأول له في بطولة كأس العالم للأندية «قطر 2019»، وذلك بعدما انتصر على الترجي التونسي بطل إفريقيا، بهدف دون رد، ليتأهل للدور نصف النهائي من المونديال.





بث مباشر الهلال وفلامنجو وسجل هدف الهلال السعودي الوحيد المهاجم المتألق الفرنسي بافيتيمبي جوميز.





مشاهدة مباراة الهلال اليوم بدون توقف ومن المنتظر أن يصطدم فريق الهلال بطل دوري أبطال آسيا 2019، ببطل كأس الليبرتادوريس، فلامنجو البرازيلي، في المواجهة المقبلة.





مشاهدة مباراة الهلال اليوم وسيخوض الهلال مواجهة نارية مع بطل البرازيل في اللقاء المقبل بدور نصف النهائي ببطولة كأس العالم للأندية.





بث مباشر الهلال اليوم وجاءت قائمة الهلال المشاركة في كأس العالم للأندية 2019 على النحو التالي:





حراسة المرمى: محمد الواكد - عبدالله المعيوف - نواف الغامدي.





خط الدفاع: ياسر الشهراني - محمد البريك - حسن قادش - علي آل بليهي - جانغ - عبد الله الحافظ -محمد جحفلي - أمير كردي.





خط الوسط: جوستافو كويلار - كارلوس إدواردو - عبدالله عطيف - محمد الشلهوب - سالم الدوسري - هتان باهبري - سيباستيان جيوفينكو - محمد كنو - أندري كاريلو.





خط الهجوم: عمر خريبين - بافيتيمبي جوميز.





مشاهدة مباراة الهلال وفلامنجو اليوم موعد مباراة الهلال السعودي وفلامنجو البرازيلي

ستنطلق مباراة الهلال السعودي بطل دوري أبطال آسيا ونظيره فلامنجو البرازيلي بطل كأس الليبرتادوس عن أمريكا الجنوبية، يوم الثلاثاء القادم الموافق 17 ديسمبر 2019، وفي تمام الـ 18:00 توقيت القاهرة، 19:00 توقيت مكة المكرمة، 16:00 توقيت جرينتش.