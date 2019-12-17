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لهذه الأسباب.. أصالة ترفض التعليق على أزمة انفصالها عن طارق العريان

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 12:56 م
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أصالة
أصالة
الفجر الفني
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رفضت الفنانة أصالة، في تصريحات وحوارات إعلامية لها، التعليق على خبر انفصالها عن المخرج طارق العريان، موضحة أنه أمر شخصي لا يهم جمهورها.

وقالت أصالة، عن عام 2019: "شكل عام كانت حلوة فيها شوية الم شوية مشاعر خبطتني.. على مستوى شغلي كانت عظيمة وعلى المستوى الاجتماعي نص نص".

وعن أسباب عدم تعليقها على انفصالها عن طارق العريان قالت أصالة: "أي شيء بحسه أنا وبيخصني أنا وما بيطال شعور أي فرد من أفراد عائلتي، زوجي أو ولادي أو والدتي أو أخواتي، رفقاتي، طالما هو شعور بس خاص فيي أنا بحس بإمانة أني قوله، لكن مستحيل ولا يمكن إني أحكي شيء يمس أي حدا من هي الأطراف اللي حكيت عنهم”.

تابعت اصالة: “بعبر بصدق عن كل ما يخصني أنا وبس، لإني بحس أني أنا ملك عام وصناعة الناس”.

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