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سعرالدولار يواصل التراجع بمنتصف التعاملات .. والبنك الأهلي يسجل 15.99 جنيه للشراء
الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 12:45 م
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أسعار الدولار اليوم
تراجعت أسعار الدولار في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 17-12-2019 ،وعلي من اقتراب أعياد الكريسماس واحتفالات رأس السنة، إلا أن العملة الأمريكية قد بدأت في الإنخفاض ، وكان ذلك بداية من أ مس الإثنين حيث تراجع بنحو قرشين وفقاً لتتبع سعر الدولار عبر موقع دولار لايف والذي أظهر وصول سعرشراء الدولار في البنك المركزي الي 15.9 جنيه وسعر البيع 16.1 جنيه ووقوعه تحت حاجز الـ 16 جنيه لأول مرة منذ بداية التعويم ، وتشير التوقعات الي إحتمالية هبوطه الي 15 جنيه خلال النصف الأول من 2020.
سعر الدولار في البنوك
ننشر أسعار الدولار في 8 بنوك مصرية
البنك المركزي المصري
15.97ج.م
16.10ج.م
البنك الأهلي المصري
15.99
16.09
بنك مصر
15.99
16.09
بنك البركة
16ج.م
16.01
بنك قناة السويس
15.9
16.07
العربي الأفريقي
15.9
16.09
بنك عودة
15.9
16.08
البنك المصري الخليجي
15.9
16.08ج.م
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