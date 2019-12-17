سعرالدولار يواصل التراجع بمنتصف التعاملات .. والبنك الأهلي يسجل 15.99 جنيه للشراء





أسعار الدولار اليوم





تراجعت أ سعار الدولار في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 17-12-2019 ،وعلي من اقتراب أعياد الكريسماس واحتفالات رأس السنة، إلا أن العملة الأمريكية قد بدأت في الإنخفاض ، وكان ذلك بداية من أ مس الإثنين حيث تراجع بنحو قرشين وفقاً لتتبع سعر الدولار عبر موقع دولار لايف والذي أظهر وصول سعرشراء الدولار في البنك المركزي الي 15.9 جنيه وسعر البيع 16.1 جنيه ووقوعه تحت حاجز الـ 16 جنيه لأول مرة منذ بداية التعويم ، وتشير التوقعات الي إحتمالية هبوطه الي 15 جنيه خلال النصف الأول من 2020.









