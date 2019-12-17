مدافع الأهلي مهدد بالغياب عن مباراة الإسماعيلي

واصل أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الغياب عن المران الجماعي للفريق الأحمر المقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة لليوم الثاني على التوالي بسبب الإصابة.



واشتكى فتحي من الإصابة بكدمة في الركبة والتي تعرض لها خلال مباراة الأهلي الأخيرة أمام حرس الحدود والتي حسمها الفريق الأحمر لصالحه بهدف نظيف.



ولم يشارك فتحي في مران الأهلي أمس الاثنين، واستمر غيابه اليوم عن التدريبات الجماعية.



وخاض فتحي تدريبات تأهيلية وأخرى داخل صالة الجيمانزيوم في إطار البرنامج الذي وضعه له خالد محمود طبيب الفريق الأحمر للتعافي من الإصابة.



ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي مساء الخميس المقبل على ستاد "المكس" بالإسكندرية في إطار مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.



ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 18 نقطة حيث حصد الفريق الأحمر 6 انتصارات متتالية على سموحة والإنتاج الحربي وأسوان والجونة ووادي دجلة وحرس الحدود ويملك مباراتين مؤجلتين.

