الجامعة الأمريكية تُكرم الإعلامي عمرو الليثي

شارك الإعلامي د. عمرو الليثي، أمس الاثنين، في لجان تحكيم مشروعات تخرج طلاب الماجستير للصحافة التليفزيونية والرقمية والتي أقيمت بالجامعة الأمريكية، وذلك ضمن لجنة من خبراء الصحافة التليفزيونية.

وقام الدكتور حسين أمين مدير مركز كمال ادهم للصحافة التليفزيونية والرقمية بكلية الشئون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بتكريمه وإهدائه درع خاص تقديرا لمشاركته بلجان التحكيم.