رئيس أتلتيكو مدريد يحذر ليفربول قبل مواجهتهم في دوري أبطال أوروبا

أرسل إنريكي سيريزو رئيس أتلتيكو مدريد رسالة تحذيرية لليفربول قبل مواجهتهم في دور الستة عشر في بطولة دوري أبطال أوروبا وأكد أنهم مستعدون لمواجهتهم وأنه سيواجه مشكلة لاصطدامه بالروخيبلانكوس في هذا الدور الإقصائي في البطولة.





وجاءت تصريحات سيريزو عقب الإعلان عن نتائج القرعة التي أجراها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) في وقت سابق اليوم الإثنين في مدينة نيون السويسرية وأسفرت عن مواجهة بين الفريق الإسباني وليفربول متصدر الدوري الإنجليزي حاليًا وحامل لقب النسخة الأخيرة من البطولة الأوروبية العريقة.





وقال سيريزو أثناء مشاركته في فعالية بمدريد:"ليفربول فريق عظيم ولكن المشكلة لديهم هم، سنقوم باستعداداتنا حتى فبراير المقبل".





واختتم رئيس الأتلتيكو تصريحاته متجنبا تحديد أي من الفريقين الأوفر حظا للفوز، حيث قال: "في كل الأدوار الإقصائية يكون الاحتمال 50% و50%، أقول لليفربول إننا مستعدون، لم أكن لأفضل فريقا آخر لأن ليفربول يروق لي".





وكانت مراسم قرعة دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا أجريت اليوم الإثنين في مقر الاتحاد الأوروبي الذي يقع في مدينة نيون السويسرية.





وكشفت القرعة عن مواجهات نارية ومن العيار الثقيل، حيث يواجه ريال مدريد الإسباني وصاحب الرقم القياسي في الفوز بتلك البطولة برصيد 13 لقبًا بمانشستر سيتي الإنجليزي، بينما سيواجه ليفربول بطل الموسم الماضي أتلتيكو مدريد الإسباني.





كما سيواجه بايرن ميونخ الألماني تشيلسي الإنجليزي في مواجهة من العيار الثقيل. وأسفرت القرعة أيضًا عن مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي لمواجهة صعبة أمام بروسيا دورتموند الألماني الفريق السابق لتوماس توخيل المدير الفتي الحالي لباريس سان جيرمان.





كما سيواجه برشلونة الإسباني نابولي الإيطالي، في حين يواجه يوفنتوس الإيطالي ليون الفرنسي. وسيقابل فالنسيا الإسباني أتالانتا الإيطالي وسيتقابل توتنهام الإنجليزي مع لايبزيج الألماني.