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عاجل.. إيقاف إبراهيم حسن 6 لقاءات ومدرب سموحة 8 مباريات

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 12:49 م
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إبراهيم حسن
إبراهيم حسن
محمد جمال
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قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي سموحة وحسن مصطفي مدرب الفريق بعد الأحداث التى شهدها لقاء سموحة وأسوان ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري والذى انتهي بفوز سموحة بهدف لناصر ماهر.

 

وأوقفت اللجنة إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي سموحة 6 مباريات مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه لما بدر منه في حق حكم مباراة فريقه أمام أسوان التي أقيمت الأحد 15 ديسمبر الجاري ، وفقا لما جاء في تقريري مراقب وحكم المباراة.

 

وأعلنت إيقاف حسن مصطفى مدرب فريق سموحة 8 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه لما بدر منه في حق مصطفى أمين محمد المشرف العام على فريق أسوان خلال المباراة نفسها وفقا لما جاء في تقرير مراقب المباراة.

 

كما تقرر تغريم نادي سموحة 50 ألف جنيه لما بدر من إبراهيم حسن مدير الكرة من سلوك غير رياضي وترتب عليه إلغاء المؤتمر الصحفي بعد المباراة المشار إليها حسبما ثبت بتقرير مراقب المباراة.


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مباراة سموحة واسوان سموحة واسوان سموحة الدوري المصري ابراهيم حسن

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