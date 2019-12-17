اشتباكات عنيفة في العاصمة الهندية نيوزدلهي بسبب "قانون الجنسية"

اندلعت اشتباكات في نيودلهي اليوم الثلاثاء بين الآلاف من المحتجين والشرطة في أحدث أعمال عنف في أسبوع من المعارضة، لقانون جديد يمنع المسلمين من الدول المجاورة من الحصول على الجنسية.



وقالت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، إن القانون الجديد سينقذ الأقليات الدينية مثل الهندوس والمسيحيين من الاضطهاد في بنغلاديش وباكستان وأفغانستان المجاورة من خلال منحهم طريقًا للحصول على الجنسية الهندية.



ولكن القانون لا ينطبق على المسلمين، الذي يقول منتقدون، إنه يضعف الأسس العلمانية للهند.



وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع في الجزء الجديد من سيلامبور من العاصمة لرد المحتجين الذين احتشدوا على المتاريس ورشقوا الحجارة.



وقال شاهد من رويترز، إن شرطيين على الاقل اصيبا بجروح.



وقال المواطن عزيب أمان، لقد كان بمثابة احتجاج سلمي على مشروع قانون الجنسية... لكنه خرج عن السيطرة.



كما تعرضت السيارات للتلف والطرقات المليئة بالحجارة، بينما كانت الحرائق الصغيرة على الطريق تدخن في الهواء.



وكانت هناك تساؤلات متزايدة حول موقف الحكومة، بقيادة حزب مودي الهندوسي القومي، تجاه المسلمين في الهند، الذين يشكلون 14 في المائة من السكان.



واتبع قانون الجنسية إلغاء الوضع الخاص لمنطقة كشمير ذات الغالبية المسلمة، وقرار محكمة يمهد الطريق لبناء معبد هندوسي في موقع مسجد دمره المتعصبون الهندوس.



وتأجج الغضب من الحكومة هذا الأسبوع بسبب مزاعم عن وحشية الشرطة في جامعة الجامعة الإسلامية يوم الأحد الماضي، عندما دخل الضباط إلى الحرم الجامعي وأطلقوا الغاز المسيل للدموع لتفريق احتجاج.



كما أصيب 100 شخص على الأقل.



وقال مودي في تجمع حاشد اليوم الثلاثاء، إن خصومه السياسيين كانوا يحاولون تضليل الطلاب وغيرهم لإثارة الاحتجاجات.



وأضاف، أن هذه هي سياسة حرب العصابات، يجب أن يتوقفوا عن فعل ذلك.



