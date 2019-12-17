عضو بتنسيقية الأحزاب يتوقع توصيات منتدى شباب العالم 2019

توقع المعتز بالله مصطفى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن تكون توصيات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة متعلقة بالأمن الغذائي، ومكافحة التطرف، والوعي البيئي.





وأشار "مصطفى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أن الموضوعات المتعلقة بالبيئة شغلت حيز كبير من النقاش في منتدى شباب العالم في دورته الحالية، حيث تعد أفريقيا هى الأكثر تضررا من التغيرات المناخية.



