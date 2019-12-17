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عضو بتنسيقية الأحزاب يتوقع توصيات منتدى شباب العالم 2019
الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 12:44 م
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هدى عبدالرازق
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توقع المعتز بالله مصطفى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن تكون توصيات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة متعلقة بالأمن الغذائي، ومكافحة التطرف، والوعي البيئي.
وأشار "مصطفى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أن الموضوعات المتعلقة بالبيئة شغلت حيز كبير من النقاش في منتدى شباب العالم في دورته الحالية، حيث تعد أفريقيا هى الأكثر تضررا من التغيرات المناخية.
وأضاف أن منتدى شباب العالم، هو جسر للتواصل بين الشباب والقادة من مختلف دول العالم، حيث يطرح الشباب أفكارهم ويناقشوهم مع مسئولي الحكومات للوصول إلى شكل معين لتنفيذها، منوها بأن مشاركة أكثر من 7 آلاف شخص في المنتدى شهادة نجاح لمصر.
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