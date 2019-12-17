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"مدينة الثلج" مسرحية كوميدية غنائية على "رومانس" الخميس 26 ديسمبر

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 12:41 م
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مدينة الثلج
مدينة الثلج
أحمد رمضان متولي
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دائما ما تكون خشبة المسرح بدايه حقيقية لانطلاق المواهب في عالم الفن ومن هنا ينطلق العرض الأول للمسرحية الكوميدية الغنائية مدينة الثلج على مسرح رومانس في وسط البلد - بالقاهرة.

 

تدور أحداث المسرحية حول بنت تدعي "هدية" تجلس في ليلة رأس السنة حزينة نظراً لأنها ستموت ثم تقابل شخصية بابا نويل ويأخذها في رحلة مذهلة إلي مدينة الثلج ومن هنا تتعرف على لعبة تدعي "جيمي" وتدور الأحداث بعد ذلك في إطار كوميدي.

 

مسرحية مدينة الثلج من تأليف محمود جمال - وتدريب الاستعراضات ولاء محمد، وبطولة عدد من النجوم الشباب والصاعدين ومن إخراج عبد الرحمن عبقرينو.

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