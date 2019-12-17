وزير البترول: هناك تحسن كبير بإدارة منتدى شباب العالم

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن مشاركة وزارة البترول في منتدى شباب العالم، جاءت على عدة محاور، فهناك مشاركة في إحدى الجلسات عن الطاقة في البحر المتوسط، وكانت جلسة مهمة جدًا، شارك فيها شركاء النجاح في الطاقة والكهرباء، وتضمنت الحديث عن قصص النجاح في مصر، وكيف يمكن للعالم أن يستفاد بها.



وأوضح "الملا"، خلال حواره مع مراسل برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الثلاثاء، أن منتدى شباب العالم، يجمع شباب العالم، وكل عام يلقى مزيدا من الحضور والنجاح، وأخذ دفعة قوية عاما بعد عام، وهناك تحسن وتطور كبير في إدارته، من خلال تنوع الجلسات والضيوف المشاركين فيه.



وتابع وزير البترول، أننا نشارك في فعاليات ونلتقي الشباب، وحضور جلسات مختلفة على هامش منتدى شباب العالم على مستوى رئاسي أو وزاري لتبادل الآراء والخبرات.

