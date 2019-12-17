Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزير البترول: هناك تحسن كبير بإدارة منتدى شباب العالم

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 12:41 م
Advertisements
وزير البترول
وزير البترول
رقية جمال
Advertisements
قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن مشاركة وزارة البترول في منتدى شباب العالم، جاءت على عدة محاور، فهناك مشاركة في إحدى الجلسات عن الطاقة في البحر المتوسط، وكانت جلسة مهمة جدًا، شارك فيها شركاء النجاح في الطاقة والكهرباء، وتضمنت الحديث عن قصص النجاح في مصر، وكيف يمكن للعالم أن يستفاد بها.

وأوضح "الملا"، خلال حواره مع مراسل برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الثلاثاء، أن منتدى شباب العالم، يجمع شباب العالم، وكل عام يلقى مزيدا من الحضور والنجاح، وأخذ دفعة قوية عاما بعد عام، وهناك تحسن وتطور كبير في إدارته، من خلال تنوع الجلسات والضيوف المشاركين فيه.

وتابع وزير البترول، أننا نشارك في فعاليات ونلتقي الشباب، وحضور جلسات مختلفة على هامش منتدى شباب العالم على مستوى رئاسي أو وزاري لتبادل الآراء والخبرات.
Advertisements

أخبار تهمك

الأهلي يقترح على فايلر صفقة نارية

منذ حوالي 15 ساعة

صدمة جديدة للأهلي في صفقة بليسينج إليكي (فيديو)

منذ أقل من ساعة

"تشافي" يتوقع نتيجة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. الأهلي يطلب رسميا المهاجم الأجنبي

منذ حوالي 3 ساعات

البابا تواضروس: البلد كانت بتتسرق في عهد مرسي

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من السيسي على تهديد إثيوبيا بحشد مليون مقاتل

منذ حوالي 15 ساعة

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر KORA live كورة جول رابط ماتش اليوم ليفربول liverpool

الآن

زيدان يحرج برشلونة ويتحدث عن رقابة ميسي

منذ أقل من ساعتين

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد خسارة الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة كبرى.. صفقة إنجليزية تهدد طلب فايلر في الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

ميسي ينتقد هازارد دفاعا عن رونالدو

منذ 34 دقيقة

يلا شوت BEIN المفتوحة مشاهدة مباراة الترجي والسد بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الترجي بدون تقطيع جودة متعددة plus

الآن

حارس الطلائع: هدف مصطفى محمد غير صحيح

منذ حوالي 11 ساعة

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة الهلال وفلامينجو بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش الهلال يوتيوب plus Alhilal

منذ حوالي 18 ساعة

بعد هزيمة الزمالك.. عمرو أديب يوجه رسالة للأهلاوية (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

ضحية جديدة في عرض الأهلي لشراء بليسنيج إليكي (فيديو)

منذ ساعة و 22 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
12:33 م

صدمة جديدة للأهلي في صفقة بليسينج إليكي (فيديو)

البابا تواضروس: البلد كانت بتتسرق في عهد مرسي

11:34 ص

بعد هزيمة الزمالك.. عمرو أديب يوجه رسالة للأهلاوية (فيديو)

06:22 ص

يلا شوت BEIN المفتوحة مشاهدة مباراة الترجي والسد بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الترجي بدون تقطيع جودة متعددة plus

03:58 م

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد خسارة الزمالك

10:32 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status