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دورة تدريبية لواعظات الأزهر في "صناعة المفتية"

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 12:39 م
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الدورة
الدورة
محمود الجلاد
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عقد مجمع البحوث الإسلامية، برنامجًا تدريبيًا لواعظات الأزهر الشريف عن "صناعة المفتية".

وجاء ذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بتكثيف البرامج التدريبية والتأهيلية ‏للواعظات، لدعم الدور التوعوي الشامل لهن، والاهتمام بتنمية المهارات ‏الشخصية التي تؤهلهن للمشاركة الفعّالة في مختلف الفعاليات التي ينظمها ‏الأزهر الشريف.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، الدكتور نظير عيّاد، إن البرنامج التدريبي يحتوي على جزء نظري تأسيسي يحاضر فيه متخصصون من أساتذة جامعة الأزهر، كما أن الجزء الآخر عبارة عن ورش عمل تعقد في لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر ويستعرض فيها أعضاء اللجنة مسائل حية مع الواعظات لتأهيلهن على التعامل المباشر مع المستفتيين.

وأوضح "عيّاد" أن التدريب على الإفتاء بشكل عملي داخل لجنة الفتوى؛ يستهدف تلبية احتياجات المجتمع للعنصر النسائي في مجال الإفتاء؛ خاصة فيما يتعلق ببعض الفتاوى التي تتسم بالخصوصية النسائية.

فيما قالت الدكتورة إلهام محمد شاهين، مساعد الأمين العام لشؤون الواعظات، ‏المشرفة على الدورة، إن الدورة تأتي في إطار التأهيل والتدريب المستمر ‏الذي يعقده المجمع للواعظات للاستفادة من طاقاتهن في مختلف المواقع ‏والأماكن التي يعملن بها، وذلك لأداء دورهن على أكمل وجه، خاصة فيما ‏يتعلق بالبرامج التوعوية التي تحتاج إلى الكوادر النسائية المؤهلة لذلك‎.‎

وأضافت أنه تم تقسيم ورش العمل بناء على المسائل الأكثر تساؤلا من جانب الجمهور، لتجهيز المفتيات للاستفادة منهن في مواقع مختلفة.
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