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الخميس.. إذاعة الأغاني تحتفي بمشوار الموسيقار فريد الأطرش في ذكرى رحيله

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 12:36 م
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فريد الأطرش
فريد الأطرش
أحمد رمضان متولي
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أعلنت إذاعة الأغاني الاحتفاء بمشوار الموسيقار الراحل فريد الأطرش عبر إذاعتها يوم الخميس 26 من الشهر الجاري.

 

حيث وافق رئيس الإذاعة محمد نوار، على التصور الذى قدمه له شريف عباس مدير عام إذاعة الأغاني لإحياء ذكرى فريد الاطرش، وأعدته سهى طه.

 

ويشمل الاحتفال إذاعة مهرجان غنائى يضم أجمل ما قدمه الموسيقار الراحل من أغنيات وألحان له ولغيره من نجوم الغناء أثرى بها المكتبة الغنائية بدأ من السادسة صباحا منها روائع الموسيقار التى قدمها فى الافلام الغنائية بمعدل أغنية لفريد الاطرش وأغنية لمطربة ولن يشارك اى نجم من نجوم الغناء بصوته فى يوم فريد تقديرا لمكانته فى قلوب عشاق غناءه.

 

وفى الثانية عشرة ظهرا نصف ساعة مع نجمات شاركت فريد فى أغنيات دويتو شادية وزينة ونور الهدى "ملكش حق"، وهند رستم وغيرهن من نجمات الغناء .

 

الرابعة عصرا نصف ساعة مع الحان الموسيقار لغيره من نجوم الغناء "ياواحشنى" محرم فؤاد، "أحبابنا يا عين" وردة، "ماقدرش على كده" فهد بلان.  

 

والموعد الثابت لفريد فى الخامسة على موجات الأغانى تذاع رائعته الربيع بمقدمتها الموسيقية وعزفه الفريد على العود ولم يسقط من ذاكرة الإذاعة رائعته "أول همسة" و التى تذاع كاملة قبل كوكب الشرق مباشرة فى فترة السهرة.

 

ويتواصل غناء فريد الاطرش فى الحفل الغنائي فى الواحدة صباحا وفترة سهراية من الثانية وحتى الخامسة صباحا بأجمل قصائد فريد "عش انت" وألحانه لوردة "كلمة عتاب" وعادل مأمون وغيرهم من نجوم الغناء.

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