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عودة ثنائي الأهلي للتدريب استعدادا للإسماعيلي

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 12:36 م
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تدريب الأهلي
تدريب الأهلي
علي نبوي
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انتظم الثنائي أيمن أشرف وصلاح محسن لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الثلاثاء، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وكان صلاح قد حصل على إذن من الجهاز الفني للأهلي بالغياب عن مران الأمس بسبب استقباله مولوده الأول مالك، فيما حصل أيمن على راحة من المران.

ويخوض الأهلي مرانه لليوم الثاني على التوالي بعدما رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر منح لاعبيه راحة من التدريبات بعد فوزه أول أمس على حرس الحدود بهدف نظيف.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي مساء الخميس المقبل على ستاد "المكس" بالإسكندرية في إطار مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 18 نقطة حيث حصد الفريق الأحمر 6 انتصارات متتالية على سموحة والإنتاج الحربي وأسوان والجونة ووادي دجلة وحرس الحدود ويملك مباراتين مؤجلتين.
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الكلمات المفتاحية

نادي الاهلي الدوري المصري الاهلي الاسماعيلي

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