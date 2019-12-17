Advertisements
Advertisements
Advertisements

رابط بي ان سبورت - YOUTUBE مشاهدة مباراة الهلال وفلامنجو بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY رابط ماتش الهلال time

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 12:20 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
مشاهدة مباراة الهلال وفلامنجو بث مباشر مباراة الهلال اليوم بدون توقف ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق واحدة من المباريات القوية ذات العيار الثقيل، والتي ستجمع بين فريقي الهلال السعودي ونظيره فلامنجو البرازيلي، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2019 بالعاصمة القطرية الدوحة.

مشاهدة مباراة الهلال وفلامنجو اليوم عبر الفجر والفجر الرياضي بدون توقف كأس العالم للأندية بث مباشر 

بث مباشر مباراة الهلال ويضرب فريق الهلال بقيادة المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو، موعداً مع فلامنجو، على ملعب “ستاد خليفة الدولي”، مساء اليوم الثلاثاء، في الدور نصف النهائي من مونديال الأندية.

مشاهدة مباراة الهلال وفلامنجو اليوم عبر الفجر والفجر الرياضي بدون توقف كأس العالم للأندية بث مباشر 

مشاهدة مباراة الهلال وفلامنجو  وتقام مباراة الهلال مع فلامنجو، في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و7:30 بتوقيت القاهرة، و9:30 بتوقيت مدينة أبو ظبي، وتذاع المباراة عبر شاشة قناة “بي إن سبورت 1″، بتعليق عصام الشوالي.

مشاهدة مباراة الهلال وفلامنجو اليوم عبر الفجر والفجر الرياضي بدون توقف كأس العالم للأندية بث مباشر 

ونجح فريق الهلال في خطف بطاقة التأهل لنصف نهائي مونديال الأندية، بعد تحقيقه فوزاً مثيراً على الترجي، بهدف نظيف، أحرزه الفرنسي بافيتيمبي جوميز في الدقيقة 73، مساء السبت الماضي.

مشاهدة مباراة الهلال وفلامينجو  ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة الهلال وفلامنجو مع المتأهل من مواجهة مونتيري المكسيكي وليفربول الإنجليزي، في نهائي كأس العالم للأندية الذي سيقام يوم السبت المقبل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مباراة الهلال وفلامينجو رابط بي ان سبورت الهلال وفلامينجو الهلال وفلامنجو

أخبار تهمك

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر KORA live كورة جول رابط ماتش اليوم ليفربول liverpool

الآن

مفاجأة كبرى.. صفقة إنجليزية تهدد طلب فايلر في الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يقترح على فايلر صفقة نارية

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الأهلي يطلب رسميا المهاجم الأجنبي

منذ ساعتين و 22 دقيقة

بعد هزيمة الزمالك.. عمرو أديب يوجه رسالة للأهلاوية (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من السيسي على تهديد إثيوبيا بحشد مليون مقاتل

منذ حوالي 14 ساعة

نجم برشلونة يغيب عن الكلاسيكو ضد ريال مدريد

منذ ساعة و نصف

زيدان يحرج برشلونة ويتحدث عن رقابة ميسي

منذ ساعة

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة الهلال وفلامينجو بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش الهلال يوتيوب plus Alhilal

منذ حوالي 17 ساعة

حارس الطلائع: هدف مصطفى محمد غير صحيح

منذ حوالي 10 ساعات

"تشافي" يتوقع نتيجة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

ضحية جديدة في عرض الأهلي لشراء بليسنيج إليكي (فيديو)

منذ 38 دقيقة

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد خسارة الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

يلا شوت BEIN المفتوحة مشاهدة مباراة الترجي والسد بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الترجي بدون تقطيع جودة متعددة plus

الآن

البابا تواضروس: البلد كانت بتتسرق في عهد مرسي

منذ ساعة

تصريح مثير من تير شتيجن عن الكلاسيكو

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة الترجي والهلال بث مباشر al-hilal NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش الترجي NOW

نتيجة مباراة الهلال والترجي اليوم| هدف جوميز الآن Bafétimbi Gomis

موعد مباراة الهلال وفلامنجو في كأس العالم للأندية

يلا شوت| مشاهدة مباراة الهلال وفلامنجو بث مباشر اليوم في مونديال الآندية al hilal vs flamengo live stream

«كورة لايف» مشاهدة مباراة الهلال وفلامنجو بث مباشر Yalla Shoot كورة جول I7SRY رابط ماتش الهلال ksa المفتوحة

يلا شوت beIN SPORT المفتوحة| مشاهدة مباراة الهلال ضد فلامنجو بث مباشر اليوم في مونديال الأندية live

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
11:34 ص

البابا تواضروس: البلد كانت بتتسرق في عهد مرسي

بعد هزيمة الزمالك.. عمرو أديب يوجه رسالة للأهلاوية (فيديو)

06:22 ص

يلا شوت BEIN المفتوحة مشاهدة مباراة الترجي والسد بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الترجي بدون تقطيع جودة متعددة plus

03:58 م

عاجل.. الأهلي يطلب رسميا المهاجم الأجنبي

10:16 ص

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد خسارة الزمالك

10:32 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status