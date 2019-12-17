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مصطفي شوقي: "مش هسيب الـ"free music" تحت أي ضغط او أغراءات"

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 12:23 م
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بوابة الفجر
رانيا ماهر
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كشف الفنان مصطفى شوقي، عن خططه الفنية القادمة، قائلا أنه لا يوجد لديه أي خطط، وأن كل الخطط الفنية لدى منتجه نصر محروس، وأن نجاحه في الفترة الأخيرة يرجع الي الله أولاً ثم نصر محروس و free music.

وصرح "شوقي" خلال لقائه في برنامج "عرب وود" أن عقده مع المنتج نصر محروس ممتد إلى النهاية، وأنه لن يترك "free music" تحت أي ضغوط او أغراءات من أي أحد.

يذكر أن الفنان مصطفي شوقي طرح مؤخرا أغنية "وحشتوني" من كلمات نصر محروس، وألحان مصطفى شوقي، والتوزيع الموسيقي لرامي سمير، ومن إنتاج شركة "فري ميوزيك"، والفيديو كليب من إخراج نصر محروس.

طرح مؤخرًا مصطفى شوقي أحدث ألبوماته الغنائية "فرى ميكس 5"، ومنه أغنية "وحشتوني"، وأغنية "ملطشة القلوب" وهى أول أغانية بالألبوم، وتجاوز فيديو كليب الأغنية أكثر من 7 مليون مشاهدة، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

يذكر أن مصطفى شوقي مطرب مصري، تعاون مع المنتج والملحن والمخرج نصر محروس في عدد من الأعمال الغنائية، أبرزها أغنية "أضحك أنت"، والتي شارك فيها بالغناء كل من مصطفى شوقي، وحميد الشاعري، ونبيل، وساندرا، ونغم.

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